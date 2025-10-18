Найкращі мобільні тарифи для пенсіонерів — що обрати українцям 60+

Пенсіонерка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери можуть економити на мобільному зв’язку, обираючи бюджетні тарифні плани від популярних операторів. Існує немало доступних варіантів, які підійдуть за ціною та наповненням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пакети послуг пропонують Київстар, Vodafone та lifecell українцям у віці 60+.

Реклама

Читайте також:

Тариф від Київстару

Мобільний оператор запровадив спеціальний тариф для пенсіонерів і людей з інвалідністю під назвою "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує всього 220 грн/міс. і пропонує такі обсяги послуг:

10 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

100 хвилин на дзвінки по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Також у пакеті послуг передбачена Суперсила на вибір. Без доплати абоненти можуть отримати додатково 100 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi, 5 ГБ у роумінгу тощо.

Тариф від Vodafone

Окремої пропозиції для пенсіонерів немає, але найбільш доступним варіантом залишається тарифний план Flexx GO для контрактних абонентів за 270 грн/міс. Він включає 25 ГБ мобільного трафіку, 500 хвилин на розмови по Україні, безлімітні дзвінки в мережі Vodafone та користування деякими застосунками без зняття мегабайт.

А якщо перенести номер у мережу, активується акція "ХОТ". Вона передбачає надання додаткових 500 хвилин на розмови по Україні та 5 ГБ у роумінгу протягом перших 12 місяців користування тарифом. При цьому вартість пакета знизиться до 200 грн/міс., що дозволить непогано зекономити.

Тариф від lifecell

Оператор забезпечує клієнтів тарифними планами "Лайфсет", вартість яких змінюється залежно від наповнення. Найдешевше — 100 грн/міс., але доступно лише 10 ГБ мобільного трафіку і безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. За дзвінки доведеться платити окремо — 2 грн/хв.

Трохи дорожче вийде зі включеними хвилинами на розмови. За 175 грн/міс. абоненти отримають 25 ГБ мобільного трафіку, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с плюс 1 300 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні.

Нагадаємо, в Україні з 2 жовтня діють нові правила, що дозволяють блокувати спам-номери. Користувачі можуть повідомити про небажані дзвінки через застосунки або гарячі лінії мобільних операторів.

Також ми писали, що смартфони все частіше стають мішенню для шпигунських програм, бо зберігають паролі, фото і банківські дані. Якщо телефон швидко розряджається, він може бути під контролем зловмисників.