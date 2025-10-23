Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами

lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:28
обновлено: 10:51
lifecell закроет ряд тарифов и обновит цены — что изменится с 1 ноября
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один из популярных украинских операторов мобильной связи предупредил абонентов о закрытии некоторых тарифных планов и обновлении цен. Также в lifecell приняли решение переименовать пакеты услуг с 1 ноября 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Реклама
Читайте также:

Какие тарифы закроют в ноябре

Изменения в условиях обслуживания коснутся именно корпоративных клиентов мобильного оператора. С 1 ноября для дальнейшего подключения и обслуживания закроют такие пакеты услуг:

  • VIP ULTRA послеоплата;
  • "SMS Мир";
  • "Партнер 190";
  • "Партнер 250";
  • "Бизнес Старт";
  • "Бизнес Старт" послеоплата;
  • "Бизнес Свобода";
  • "Бизнес Свобода" послеоплата;
  • "Бизнес Премиум";
  • "Бизнес Премиум";
  • "Бизнес плюс 169";
  • "Бизнес плюс 169" послеоплата.

Эти старые тарифные планы переименуют, изменив стоимость использования, а клиентов автоматически переведут на новые условия. К примеру, пакет услуг "Партнер 190" будет называться с 1 ноября "Бизнес Стартап", а цена будет составлять не 190 грн, а 180 грн.

В то же время "Бизнес Премиум" переименуют в "Бизнес Импульс", подняв стоимость с 299 грн до 350 грн. При этом наполнение тарифов — минуты по Украине, SMS и трафик — тоже изменится.

  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 1
    Новые условия тарифных планов lifecell. Фото: скриншот
  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 2
    Новые условия тарифных планов lifecell. Фото: скриншот
  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 3
    Новые условия тарифных планов lifecell. Фото: скриншот
1 / 3
  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 1
  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 2
  • lifecell оповестил об изменениях с ноября — что будет с тарифами - фото 3

Если украинцам не нравятся новые условия обслуживания, они могут до 22 ноября 2025 года (включительно) бесплатно изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине ввели новые правила борьбы со спамом и навязчивой рекламой. Теперь мобильные операторы могут блокировать номера, присылающие нежелательные звонки или сообщения.

Также мы писали, какие бюджетные тарифные планы выбрать пенсионерам в октябре 2025 года. Абонентам Киевстара, Vodafone и lifecell доступны пакеты услуг на разный кошелек, но с достаточным наполнением.

lifecell связь цены мобильный оператор мобильный телефон
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации