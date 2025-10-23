lifecell закроет ряд тарифов и обновит цены — что изменится с 1 ноября

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один из популярных украинских операторов мобильной связи предупредил абонентов о закрытии некоторых тарифных планов и обновлении цен. Также в lifecell приняли решение переименовать пакеты услуг с 1 ноября 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Какие тарифы закроют в ноябре

Изменения в условиях обслуживания коснутся именно корпоративных клиентов мобильного оператора. С 1 ноября для дальнейшего подключения и обслуживания закроют такие пакеты услуг:

VIP ULTRA послеоплата;

"SMS Мир";

"Партнер 190";

"Партнер 250";

"Бизнес Старт";

"Бизнес Старт" послеоплата;

"Бизнес Свобода";

"Бизнес Свобода" послеоплата;

"Бизнес Премиум";

"Бизнес Премиум";

"Бизнес плюс 169";

"Бизнес плюс 169" послеоплата.

Эти старые тарифные планы переименуют, изменив стоимость использования, а клиентов автоматически переведут на новые условия. К примеру, пакет услуг "Партнер 190" будет называться с 1 ноября "Бизнес Стартап", а цена будет составлять не 190 грн, а 180 грн.

В то же время "Бизнес Премиум" переименуют в "Бизнес Импульс", подняв стоимость с 299 грн до 350 грн. При этом наполнение тарифов — минуты по Украине, SMS и трафик — тоже изменится.

Если украинцам не нравятся новые условия обслуживания, они могут до 22 ноября 2025 года (включительно) бесплатно изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.

Что еще нужно знать украинцам

