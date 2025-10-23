lifecell закриє низку тарифів та оновить ціни — що зміниться з 1 листопада

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один із популярних українських операторів мобільного зв’язку попередив абонентів про закриття деяких тарифних планів та оновлення цін. Також у lifecell ухвалили рішення перейменувати пакети послуг із 1 листопада 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Які тарифи закриють у листопаді

Зміни в умовах обслуговування торкнуться саме корпоративних клієнтів мобільного оператора. З 1 листопада закриють для подальшого підключення та обслуговування такі пакети послуг:

"VIP ULTRA" післяоплата;

"SMS Світ";

"Партнер 190";

"Партнер 250";

"Бізнес Старт";

"Бізнес Старт" післяоплата;

"Бізнес Свобода";

"Бізнес Свобода" післяоплата;

"Бізнес Преміум";

"Бізнес Преміум";

"Бізнес плюс 169";

"Бізнес плюс 169" післяоплата.

Натомість ці старі тарифні плани перейменують, змінивши вартість використання, а клієнтів автоматично переведуть на нові умови. Наприклад, пакет послуг "Партнер 190" буде називатися з 1 листопада "Бізнес Стартап", а ціна становитиме не 190 грн, а 180 грн.

Водночас "Бізнес Преміум" перейменують на "Бізнес Імпульс", піднявши вартість з 299 грн до 350 грн. При цьому наповнення тарифів — хвилини по Україні, SMS і трафік — також зміниться.

Нові умови тарифних планів lifecell. Фото: скриншот

Нові умови тарифних планів lifecell. Фото: скриншот

Нові умови тарифних планів lifecell. Фото: скриншот 1 / 3





Якщо українцям не подобаються нові умови обслуговування, вони можуть до 22 листопада 2025 року (включно) безплатно змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запровадили нові правила боротьби зі спамом і нав’язливою рекламою. Тепер мобільні оператори можуть блокувати номери, що надсилають небажані дзвінки або повідомлення.

Також ми писали, які бюджетні тарифні плани обрати пенсіонерам у жовтні 2025 року. Абонентам Київстару, Vodafone та lifecell доступні пакети послуг на різний гаманець, але з достатнім наповненням.