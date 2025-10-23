Відео
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:28
Оновлено: 10:51
lifecell закриє низку тарифів та оновить ціни — що зміниться з 1 листопада
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Один із популярних українських операторів мобільного зв’язку попередив абонентів про закриття деяких тарифних планів та оновлення цін. Також у lifecell ухвалили рішення перейменувати пакети послуг із 1 листопада 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Які тарифи закриють у листопаді

Зміни в умовах обслуговування торкнуться саме корпоративних клієнтів мобільного оператора. З 1 листопада закриють для подальшого підключення та обслуговування такі пакети послуг:

  • "VIP ULTRA" післяоплата;
  • "SMS Світ";
  • "Партнер 190";
  • "Партнер 250";
  • "Бізнес Старт";
  • "Бізнес Старт" післяоплата;
  • "Бізнес Свобода";
  • "Бізнес Свобода" післяоплата;
  • "Бізнес Преміум";
  • "Бізнес Преміум";
  • "Бізнес плюс 169";
  • "Бізнес плюс 169" післяоплата.

Натомість ці старі тарифні плани перейменують, змінивши вартість використання, а клієнтів автоматично переведуть на нові умови. Наприклад, пакет послуг "Партнер 190" буде називатися з 1 листопада "Бізнес Стартап", а ціна становитиме не 190 грн, а 180 грн.

Водночас "Бізнес Преміум" перейменують на "Бізнес Імпульс", піднявши вартість з 299 грн до 350 грн. При цьому наповнення тарифів — хвилини по Україні, SMS і трафік — також зміниться.

  • lifecell попередив про зміни з 1 листопада — що буде з тарифами - фото 1
    Нові умови тарифних планів lifecell. Фото: скриншот
Якщо українцям не подобаються нові умови обслуговування, вони можуть до 22 листопада 2025 року (включно) безплатно змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запровадили нові правила боротьби зі спамом і нав’язливою рекламою. Тепер мобільні оператори можуть блокувати номери, що надсилають небажані дзвінки або повідомлення.

Також ми писали, які бюджетні тарифні плани обрати пенсіонерам у жовтні 2025 року. Абонентам Київстару, Vodafone та lifecell доступні пакети послуг на різний гаманець, але з достатнім наповненням.

lifecell зв'язок ціни мобільний оператор мобільний телефон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
