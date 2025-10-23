lifecell закриє низку тарифів та оновить ціни — що зміниться з 1 листопада

lifecell попередив про зміни з 1 листопада — що буде з тарифами
Один із популярних українських операторів мобільного зв’язку попередив абонентів про закриття деяких тарифних планів та оновлення цін. Також у lifecell ухвалили рішення перейменувати пакети послуг із 1 листопада 2025 року.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Які тарифи закриють у листопаді
Зміни в умовах обслуговування торкнуться саме корпоративних клієнтів мобільного оператора. З 1 листопада закриють для подальшого підключення та обслуговування такі пакети послуг:
- "VIP ULTRA" післяоплата;
- "SMS Світ";
- "Партнер 190";
- "Партнер 250";
- "Бізнес Старт";
- "Бізнес Старт" післяоплата;
- "Бізнес Свобода";
- "Бізнес Свобода" післяоплата;
- "Бізнес Преміум";
- "Бізнес Преміум";
- "Бізнес плюс 169";
- "Бізнес плюс 169" післяоплата.
Натомість ці старі тарифні плани перейменують, змінивши вартість використання, а клієнтів автоматично переведуть на нові умови. Наприклад, пакет послуг "Партнер 190" буде називатися з 1 листопада "Бізнес Стартап", а ціна становитиме не 190 грн, а 180 грн.
Водночас "Бізнес Преміум" перейменують на "Бізнес Імпульс", піднявши вартість з 299 грн до 350 грн. При цьому наповнення тарифів — хвилини по Україні, SMS і трафік — також зміниться.
Нові умови тарифних планів lifecell.
Нові умови тарифних планів lifecell.
Нові умови тарифних планів lifecell.
Якщо українцям не подобаються нові умови обслуговування, вони можуть до 22 листопада 2025 року (включно) безплатно змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.
Що ще варто знати українцям
