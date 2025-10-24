Київстар закриє популярний тариф з 1 листопада — що стане з абонентами

Хлопець зі смартфоном. Фото: Unsplash

Популярний оператор мобільного зв’язку попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 1 листопада 2025 року. Київстар планує закрити тарифний план для контрактних клієнтів, автоматично переключивши користувачів на інший пакет послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Реклама

Читайте також:

Який тариф закриє Київстар

Українці більше не зможуть користуватися тарифним планом контракту Smart Max за 450 грн/міс. Його наповнення включає:

безлімітний інтернет по Україні;

11 ГБ трафіку за послугою "Роумінг як вдома";

безлім на дзвінки у мережі;

500 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

300 SMS;

додаткову SIM для планшета;

додаткову SIM для другого телефона.

Також абоненти могли обрати дві Суперсили, зокрема доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi, Київстар ТБ, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, 300 SMS по Україні тощо.

Що зміниться для абонентів Київстару

Оскільки тариф закриється з 1 листопада, клієнтів компанії автоматично переведуть на новий пакет послуг — "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Його вартість аналогічна — 450 грн/міс., тобто додаткові витрати не передбачаються. Натомість абоненти отримають збільшені обсяги сервісів.

Умови користування включають:

безлімітний мобільний інтернет;

15 ГБ трафіку в роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі Київстару;

600 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

600 SMS;

додаткову SIM для роутера (плюс 150 ГБ трафіку);

домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

дві Суперсили без доплат.

"Якщо ви користуєтеся Суперсилами "300 хвилин на інші мережі та за кордон" і "300 SMS по Україні", вони будуть автоматично відключені після переходу на "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт", адже у новому тарифі вже включені збільшені обсяги цих послуг", — йдеться в повідомлені компанії.

Натомість активовані Суперсили "SIM для планшета" або "SIM другого телефона" залишаться дійсними. Якщо абоненти не згодні з новими умовами обслуговування, вони можуть самостійно обрати один із доступних тарифних планів у мобільному застосунку "Мій Київстар" чи достроково припинити дію договору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell планує закрити більше десяти тарифів для корпоративних клієнтів з 1 листопада 2025 року. Частину з них перейменують, а вартість збільшать або навіть зменшать. Плюс зміниться наповнення пакетів послуг.

Також ми писали, які бюджетні тарифні плани доступні пенсіонерам у Київстарі, Vodafone та lifecell. Мобільні оператори пропонують кілька недорогих пакетів послуг із достатнім наповненням.