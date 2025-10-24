Київстар закриє популярний тариф з 1 листопада — що стане з абонентами

Деяких абонентів Київстару переведуть на новий тариф — що відомо
Популярний оператор мобільного зв’язку попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 1 листопада 2025 року. Київстар планує закрити тарифний план для контрактних клієнтів, автоматично переключивши користувачів на інший пакет послуг.
Який тариф закриє Київстар
Українці більше не зможуть користуватися тарифним планом контракту Smart Max за 450 грн/міс. Його наповнення включає:
- безлімітний інтернет по Україні;
- 11 ГБ трафіку за послугою "Роумінг як вдома";
- безлім на дзвінки у мережі;
- 500 хвилин на розмови по Україні та за кордон;
- 300 SMS;
- додаткову SIM для планшета;
- додаткову SIM для другого телефона.
Також абоненти могли обрати дві Суперсили, зокрема доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi, Київстар ТБ, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, 300 SMS по Україні тощо.
Що зміниться для абонентів Київстару
Оскільки тариф закриється з 1 листопада, клієнтів компанії автоматично переведуть на новий пакет послуг — "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Його вартість аналогічна — 450 грн/міс., тобто додаткові витрати не передбачаються. Натомість абоненти отримають збільшені обсяги сервісів.
Умови користування включають:
- безлімітний мобільний інтернет;
- 15 ГБ трафіку в роумінгу;
- безлім на дзвінки в мережі Київстару;
- 600 хвилин на розмови по Україні та за кордон;
- 600 SMS;
- додаткову SIM для роутера (плюс 150 ГБ трафіку);
- домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;
- дві Суперсили без доплат.
"Якщо ви користуєтеся Суперсилами "300 хвилин на інші мережі та за кордон" і "300 SMS по Україні", вони будуть автоматично відключені після переходу на "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт", адже у новому тарифі вже включені збільшені обсяги цих послуг", — йдеться в повідомлені компанії.
Натомість активовані Суперсили "SIM для планшета" або "SIM другого телефона" залишаться дійсними. Якщо абоненти не згодні з новими умовами обслуговування, вони можуть самостійно обрати один із доступних тарифних планів у мобільному застосунку "Мій Київстар" чи достроково припинити дію договору.
Що ще варто знати українцям
