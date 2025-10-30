Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — что будет с ценами на связь в ноябре

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Pixabay

Большинство украинцев пользуются услугами трех популярных операторов мобильной связи — Киевстара, Vodafone и lifecell. Компании периодически обновляют стоимость услуг, однако абоненты часто узнают об изменениях в последний момент. Интересно узнать, какие тарифы будут предлагать операторы в ноябре и сколько придется платить за связь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами Киевстара, Vodafone и lifecell в ноябре 2025 года.

Тарифы Киевстара

Украинцы будут платить за пакеты услуг от 220 грн/мес. Дешевле всего обойдется тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для пенсионеров и лиц с инвалидностью, немного дороже придется отдавать за пользование такими предложениями:

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 300 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 450 грн/мес.

Сэкономить удастся украинцам, которые перейдут в сеть Киевстара со своим старым номером. После его переноса стоимость тарифов снизится до 220 грн/мес. за "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" и до 350 грн/мес. - за "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Пакет "СуперГіг", который предлагает только мобильный трафик, стоит 350 грн/мес.

Тарифы Киевстара и цены. Фото: скриншот

Тарифы Vodafone

Доступными для новых подключений остались несколько тарифных планов. Абоненты предоплаты смогут активировать в ноябре Flexx GO за 320 грн/мес. и Flexx TOP за 500 грн/мес. В случае переноса мобильного номера в сеть цены снизятся до 200 и 350 грн соответственно (в течение первых шести месяцев).

Контрактные клиенты будут платить за связь такие суммы в ноябре:

Flexx GO — 270 грн/мес.;

Flexx TOP — 450 грн/мес.;

ULTRA — 700 грн/мес.;

ULTRA VIP — 1 500 грн/мес.

Тарифы Vodafone и цены. Фото: скриншот

Тарифы lifecell

Мобильный оператор предлагает к подключению пакеты услуг "Макси" и "Мега". Первый стоит от 190 до 300 грн/мес. (зависит от условий обслуживания), второй — от 350 до 500 грн/мес. Самая низкая цена активируется после переноса номера в сеть, также можно получить скидку за персонификацию номера.

Однако украинцы могут остановить выбор на комбинированных тарифах "Лайфсет", дающих доступ к домашнему интернету, телевидению, мобильной связи и трафику одновременно. В зависимости от наполнения пакета придется платить 100, 175, 300 или 500 грн/мес.

Тарифы lifecell и цены. Фото: скриншот

Напомним, lifecell предупредил абонентов о подорожании услуг, в частности доступа к интернету сверх пакета и сообщений SMS. Изменения начали действовать с 29 октября и коснулись пользователей трех тарифов.

Также мы писали, что некоторых абонентов Киевстара автоматически переведут на другой тарифный план с 1 ноября. Вместо пакета услуг Smart Max клиенты будут пользоваться "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за 450 грн/мес.