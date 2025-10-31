Знижені ціни на тарифи Київстару — як платити менше за зв'язок у листопаді

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Українці можуть економити на мобільному зв’язку, користуючись знижками та акційними пропозиціями операторів. Зокрема абоненти Київстару мають змогу трохи знизити вартість тарифних планів у листопаді 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як платити менше за послуги мобільного зв’язку від Київстару.

Як знизити вартість тарифу

Знижок на пакети послуг для фізичних осіб від Київстару немає, однак існує спосіб знизити ціни. Користувачам достатньо перейти в мережу зі своїм старим номером, не купуючи нову SIM-карту. Тоді вдасться заощадити кошти на оплаті таких тарифних планів:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 220 грн/міс. замість 350 грн;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 220 грн/міс. замість 300 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 350 грн/міс. замість 500 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 350 грн/міс. замість 450 грн.

Тарифи Київстару для перенесення номера. Фото: скриншот

Інший популярний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" коштує 250 грн/міс., однак нові користувачі Домашнього Інтернету отримають знижку на три місяці. Вони зможуть платити за обслуговування всього 200 грн/міс., водночас обсяги наповнення залишаться стандартними.

Знижки для бізнес-клієнтів Київстару

Мобільний оператор забезпечує нових корпоративних абонентів — ФОПів та юридичних осіб — вигідною знижкою 35% на пакети послуг. Вони діятимуть протягом перших шести місяців користування за спеціальною пропозицією "Бізнес-старт". Також акція доступна наявним клієнтам при перенесенні номера в мережу за послугою MNP.

За тариф "Бізнес UA. Лайт" українці платитимуть 195 грн/міс. замість 300 грн, за "Бізнес UA. Оптимум" — 390 грн/міс. замість 600 грн, за "Бізнес UA. Максимум" — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Бізнес-тарифи Київстару зі знижками. Фото: скриншот

Окремо діє знижка 50% на плату за ІоТ-тарифи для пристроїв упродовж першого року користування для нових клієнтів. IoT Старт обійдеться українцям у 12,5 грн/міс. замість 25 грн, IoT Міні — у 17,5 грн/міс. замість 35 грн, IoT База — у 25 грн/міс. замість 50 грн, IoT Про — у 50 грн/міс. замість 100 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell попередив абонентів про дорожчання кількох послуг із листопада. Користувачі трьох тарифних планів будуть більше платити за доступ до інтернету понад пакет і повідомлення SMS.

Також ми писали, що деяких клієнтів Київстару автоматично переведуть на інший тариф із 1 листопада 2025 року. Абоненти Smart Max почнуть користуватися пакетом послуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт".