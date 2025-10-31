Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Знижки на тарифи Київстару — як економити на мобільному зв’язку

Знижки на тарифи Київстару — як економити на мобільному зв’язку

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 19:35
Оновлено: 17:55
Знижені ціни на тарифи Київстару — як платити менше за зв'язок у листопаді
Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Українці можуть економити на мобільному зв’язку, користуючись знижками та акційними пропозиціями операторів. Зокрема абоненти Київстару мають змогу трохи знизити вартість тарифних планів у листопаді 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як платити менше за послуги мобільного зв’язку від Київстару.

Реклама
Читайте також:

Як знизити вартість тарифу

Знижок на пакети послуг для фізичних осіб від Київстару немає, однак існує спосіб знизити ціни. Користувачам достатньо перейти в мережу зі своїм старим номером, не купуючи нову SIM-карту. Тоді вдасться заощадити кошти на оплаті таких тарифних планів:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий — 220 грн/міс. замість 350 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 220 грн/міс. замість 300 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий — 350 грн/міс. замість 500 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 350 грн/міс. замість 450 грн.
Знижки на тарифи Київстару — як економити на мобільному зв’язку - фото 1
Тарифи Київстару для перенесення номера. Фото: скриншот

Інший популярний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" коштує 250 грн/міс., однак нові користувачі Домашнього Інтернету отримають знижку на три місяці. Вони зможуть платити за обслуговування всього 200 грн/міс., водночас обсяги наповнення залишаться стандартними.

Знижки для бізнес-клієнтів Київстару

Мобільний оператор забезпечує нових корпоративних абонентів — ФОПів та юридичних осіб — вигідною знижкою 35% на пакети послуг. Вони діятимуть протягом перших шести місяців користування за спеціальною пропозицією "Бізнес-старт". Також акція доступна наявним клієнтам при перенесенні номера в мережу за послугою MNP.

За тариф "Бізнес UA. Лайт" українці платитимуть 195 грн/міс. замість 300 грн, за "Бізнес UA. Оптимум" — 390 грн/міс. замість 600 грн, за "Бізнес UA. Максимум" — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Знижки на тарифи Київстару — як економити на мобільному зв’язку - фото 2
Бізнес-тарифи Київстару зі знижками. Фото: скриншот

Окремо діє знижка 50% на плату за ІоТ-тарифи для пристроїв упродовж першого року користування для нових клієнтів. IoT Старт обійдеться українцям у 12,5 грн/міс. замість 25 грн, IoT Міні — у 17,5 грн/міс. замість 35 грн, IoT База — у 25 грн/міс. замість 50 грн, IoT Про — у 50 грн/міс. замість 100 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell попередив абонентів про дорожчання кількох послуг із листопада. Користувачі трьох тарифних планів будуть більше платити за доступ до інтернету понад пакет і повідомлення SMS.

Також ми писали, що деяких клієнтів Київстару автоматично переведуть на інший тариф із 1 листопада 2025 року. Абоненти Smart Max почнуть користуватися пакетом послуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт".

Київстар зв'язок ціни мобільний оператор знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації