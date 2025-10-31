Видео
Дата публикации 31 октября 2025 19:35
обновлено: 20:57
Сниженные цены на тарифы Киевстара — как платить меньше за связь в ноябре
Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Украинцы могут экономить на мобильной связи, пользуясь скидками и акционными предложениями операторов. В частности абоненты Киевстара могут немного снизить стоимость тарифных планов в ноябре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как платить меньше за услуги мобильной связи от Киевстара.

Читайте также:

Как снизить стоимость тарифа

Скидок на пакеты услуг для физических лиц от Киевстара нет, однако существует способ снизить цены. Пользователям достаточно перейти в сеть со своим старым номером, не покупая новую SIM-карту. Тогда удастся сэкономить деньги на оплате таких тарифных планов:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий — 220 грн/мес. вместо 350 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 220 грн/мес. вместо 300 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий — 350 грн/мес. вместо 500 грн;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 350 грн/мес. вместо 450 грн.
Скидки на тарифы Киевстара — как экономить на мобильной связи - фото 1
Тарифы Киевстара для переноса номера. Фото: скриншот

Другой популярный пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" стоит 250 грн/мес., однако новые пользователи Домашнего Интернета получат скидку на три месяца. Они смогут платить за обслуживание всего 200 грн/мес., при этом объемы наполнения останутся стандартными.

Скидки для бизнес-клиентов Киевстара

Мобильный оператор обеспечивает новых корпоративных абонентов — ФЛП и юридических лиц — выгодной скидкой 35% на пакеты услуг. Они будут действовать в течение первых шести месяцев пользования по специальному предложению "Бизнес-старт". Также акция доступна существующим клиентам при переносе номера в сеть по услуге MNP.

За тариф "Бизнес UA. Лайт" украинцы будут платить 195 грн/мес. вместо 300 грн, за "Бизнес UA. Оптимум" — 390 грн/мес. вместо 600 грн, за "Бизнес UA. Максимум" — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Скидки на тарифы Киевстара — как экономить на мобильной связи - фото 2
Бизнес-тарифы Киевстара со скидками. Фото: скриншот

Отдельно действует скидка 50% на плату за IoT-тарифы для устройств в течение первого года пользования для новых клиентов. IoT Старт обойдется украинцам в 12,5 грн/мес. вместо 25 грн, IoT Мини — в 17,5 грн/мес. вместо 35 грн, IoT База — в 25 грн/мес. вместо 50 грн, IoT Про — в 50 грн/мес. вместо 100 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell предупредил абонентов о подорожании нескольких услуг с ноября. Пользователи трех тарифных планов будут больше платить за доступ к интернету сверх пакета и сообщения SMS.

Также мы писали, что некоторых клиентов Киевстара автоматически переведут на другой тариф с 1 ноября 2025 года. Абоненты Smart Max начнут пользоваться пакетом услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт".

Киевстар связь цены мобильный оператор скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
