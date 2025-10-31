Сниженные цены на тарифы Киевстара — как платить меньше за связь в ноябре

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Украинцы могут экономить на мобильной связи, пользуясь скидками и акционными предложениями операторов. В частности абоненты Киевстара могут немного снизить стоимость тарифных планов в ноябре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как платить меньше за услуги мобильной связи от Киевстара.

Как снизить стоимость тарифа

Скидок на пакеты услуг для физических лиц от Киевстара нет, однако существует способ снизить цены. Пользователям достаточно перейти в сеть со своим старым номером, не покупая новую SIM-карту. Тогда удастся сэкономить деньги на оплате таких тарифных планов:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 220 грн/мес. вместо 350 грн;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 220 грн/мес. вместо 300 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 350 грн/мес. вместо 500 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 350 грн/мес. вместо 450 грн.

Тарифы Киевстара для переноса номера. Фото: скриншот

Другой популярный пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" стоит 250 грн/мес., однако новые пользователи Домашнего Интернета получат скидку на три месяца. Они смогут платить за обслуживание всего 200 грн/мес., при этом объемы наполнения останутся стандартными.

Скидки для бизнес-клиентов Киевстара

Мобильный оператор обеспечивает новых корпоративных абонентов — ФЛП и юридических лиц — выгодной скидкой 35% на пакеты услуг. Они будут действовать в течение первых шести месяцев пользования по специальному предложению "Бизнес-старт". Также акция доступна существующим клиентам при переносе номера в сеть по услуге MNP.

За тариф "Бизнес UA. Лайт" украинцы будут платить 195 грн/мес. вместо 300 грн, за "Бизнес UA. Оптимум" — 390 грн/мес. вместо 600 грн, за "Бизнес UA. Максимум" — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Бизнес-тарифы Киевстара со скидками. Фото: скриншот

Отдельно действует скидка 50% на плату за IoT-тарифы для устройств в течение первого года пользования для новых клиентов. IoT Старт обойдется украинцам в 12,5 грн/мес. вместо 25 грн, IoT Мини — в 17,5 грн/мес. вместо 35 грн, IoT База — в 25 грн/мес. вместо 50 грн, IoT Про — в 50 грн/мес. вместо 100 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell предупредил абонентов о подорожании нескольких услуг с ноября. Пользователи трех тарифных планов будут больше платить за доступ к интернету сверх пакета и сообщения SMS.

Также мы писали, что некоторых клиентов Киевстара автоматически переведут на другой тариф с 1 ноября 2025 года. Абоненты Smart Max начнут пользоваться пакетом услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт".