Україна
Главная Экономика Новые условия для клиентов Киевстара — чего ожидать с 1 декабря

Новые условия для клиентов Киевстара — чего ожидать с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 11:17
обновлено: 10:14
Киевстар подготовил изменения для абонентов — какие условия заработают с 1 декабря
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Киевстар предупредил абонентов об изменениях в обслуживании с 1 декабря. Оператор будет предоставлять услуги мобильной связи по-новому. Это связано с интеграцией Украины в единое роуминговое пространство со странами Европейского Союза.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Изменения для голосовых тарифов

Нововведение касается предоставления услуги "Роуминг как дома" корпоративным абонентам. Совсем скоро украинцы смогут пользоваться наполнением своих тарифных планов, находясь за границей и не нуждаясь в дополнительных настройках/сервисах. Обновленные условия для голосовых тарифов такие:

  • безлим на входящие вызовы;
  • единый объем минут на разговоры в сети Киевстара, другие сети по Украине и за рубежом;
  • в некоторых тарифах (роуминг) будет использоваться часть гигабайтов, которые предоставляются в Украине;
  • после исчерпания объемов тарифа стоимость звонков на Киевстар составит 1,50 грн/мин, интернета — 0,06 грн/МБ.

Как и раньше, для роуминга будут предоставлять отдельный объем гигабайтов, если тариф включает безлимитный интернет. Эти условия действительны для пакетов услуг Smart, LOVE UA Выбор, LOVE UA Песня. Бизнес, LOVE UA. Бизнес, Бизнес UA. Идея, Бизнес UA. Масштаб, Business LOVE UA. Магнит, Business LOVE UA. Сила и пр.

Новые условия тарифов для устройств

Отдельно предусматриваются изменения для тарифов IoT. Например, клиенты получат безлим на все входящие вызовы, а стоимость звонков на Киевстар, другие сети Украины и страны пребывания будет составлять 1 грн/мин. Плюс абоненты будут использовать общие объемы SMS, а после исчерпания — стоимость, как в Украине.

Эти условия действительны для тарифных планов IoT Мини, IoT База, IoT Про, ІоТ 25, ІоТ 45, Модем, Стриминг. Относительно мобильного трафика в роуминге, то для первых трех тарифов будет действовать общий объем бонусных средств, который клиенты смогут использовать на оплату интернета. Зато в других пакетах условия такие:

  • ІоТ 25 — общий объем 300 МБ доступен в роуминге;
  • IoT 45 — 2 000 МБ из общего объема в роуминге, далее стоимость, как в Украине;
  • Модем — 9,7 ГБ из общего объема, далее — 0,06 грн/МБ;
  • Стриминг — отдельный объем гигабайтов для роуминга (16,2 ГБ), далее — 0,06 грн/МБ.

В то же время роуминговые пакеты перестанут действовать с 1 декабря в тарифе IoT Старт и некоторых архивных пакетах: Бизнес Mini, Бизнес Basic, Бизнес Standard, IoT Резерв, М2М Резерв, Индивидуальный, Бизнес, М2М Индивидуальный, Data и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут экономить на мобильной связи. Например, стоимость некоторых тарифных планов снижается после переноса номера в сеть. Плюс доступны скидки на пакеты услуг.

Также мы писали, что lifecell закроет несколько услуг с 12 ноября. Клиенты не смогут пользоваться сервисами "Кино+ТВ Безлимит", "LifeVideo безлимит", "Интернет неделя", "SmartNet+" и другими.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
