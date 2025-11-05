lifecell закроет популярные услуги с 12 ноября — что потеряют абоненты

Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Популярный оператор мобильной связи предупредил украинцев о закрытии некоторых услуг с 12 ноября 2025 года. Абонентам lifecell придется искать альтернативные варианты или отказаться от пользования.

Об этом сообщила пресс-служба lifecell на официальном сайте.

Реклама

Читайте также:

Какие услуги lifecell закроют

Клиенты мобильного оператора не смогут подключить такие сервисы с 12 ноября 2025 года:

"Кино+ТВ Безлимит" — 20 грн/мес. (любимые фильмы/сериалы на Netflix, MЕGOGO, SWEET.TV, Apple TV и т.д. без тарификации);

"LifeVideo безлимит";

"Безлимитная Музыка" — 20 грн/мес. (музыка без тарификации трафика в приложениях Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, TuneIn Radio и Shazam);

"Интернет неделя" — 40 грн/неделя (предоставление доступа к интернету (1 ГБ) в течение 7 дней подряд за плату, которая взимается в первый день такого 7-дневного периода);

"Экономные звонки" — от 40 до 80 грн/мес. (от 50 до 200 минут на разговоры по Украине);

"SmartNet+" — 80 грн/мес. (безлимитный интернет ежедневно на скорости до 256 кбит/с по технологии 2.5G).

"Подключенные пакеты услуг будут действовать до конца оплаченного периода или до исчерпания объема предоставленных услуг (зависит от того, какое из событий произойдет раньше), после чего автоматически отключатся", — констатировали в lifecell.

Что подорожало в lifecell

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор поднял стоимость некоторых услуг. С 29 октября абоненты начали платить больше за сообщения SMS и доступ к интернету сверх пакета.

В частности пользователи тарифов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть постоплата Новая 50" отдают уже 15 грн за дополнительные 500 МБ, 7,50 грн — за 250 МБ, 0,50 грн — за 1 МБ (было 12, 6 и 0,25 грн соответственно). Аналогичную новую стоимость установили для абонентов "Единой сети FMC Mobile".

Что касается SMS, то теперь украинцы должны платить по 1 грн за каждое сообщение, отправленное в пределах Украины, вместо 0,41 грн. Это действительно для клиентов тарифных планов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть наложенный платеж Новая 50".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут экономить на мобильной связи, пользуясь скидками и акционными предложениями от оператора. Это позволит меньше платить за услуги и тарифные планы.

Также мы писали, что некоторых украинцев автоматически перевели с тарифа Киевстара Smart Max за 450 грн/мес. на пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Расходы абонентов при этом не изменились.