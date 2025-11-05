Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Абоненты lifecell лишатся доступа к некоторым услугам — детали

Абоненты lifecell лишатся доступа к некоторым услугам — детали

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:15
обновлено: 07:09
lifecell закроет популярные услуги с 12 ноября — что потеряют абоненты
Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Популярный оператор мобильной связи предупредил украинцев о закрытии некоторых услуг с 12 ноября 2025 года. Абонентам lifecell придется искать альтернативные варианты или отказаться от пользования.

Об этом сообщила пресс-служба lifecell на официальном сайте.

Реклама
Читайте также:

Какие услуги lifecell закроют

Клиенты мобильного оператора не смогут подключить такие сервисы с 12 ноября 2025 года:

  • "Кино+ТВ Безлимит" — 20 грн/мес. (любимые фильмы/сериалы на Netflix, MЕGOGO, SWEET.TV, Apple TV и т.д. без тарификации);
  • "LifeVideo безлимит";
  • "Безлимитная Музыка" — 20 грн/мес. (музыка без тарификации трафика в приложениях Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, TuneIn Radio и Shazam);
  • "Интернет неделя" — 40 грн/неделя (предоставление доступа к интернету (1 ГБ) в течение 7 дней подряд за плату, которая взимается в первый день такого 7-дневного периода);
  • "Экономные звонки" — от 40 до 80 грн/мес. (от 50 до 200 минут на разговоры по Украине);
  • "SmartNet+" — 80 грн/мес. (безлимитный интернет ежедневно на скорости до 256 кбит/с по технологии 2.5G).

"Подключенные пакеты услуг будут действовать до конца оплаченного периода или до исчерпания объема предоставленных услуг (зависит от того, какое из событий произойдет раньше), после чего автоматически отключатся", — констатировали в lifecell.

Что подорожало в lifecell

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор поднял стоимость некоторых услуг. С 29 октября абоненты начали платить больше за сообщения SMS и доступ к интернету сверх пакета.

В частности пользователи тарифов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть постоплата Новая 50" отдают уже 15 грн за дополнительные 500 МБ, 7,50 грн — за 250 МБ, 0,50 грн — за 1 МБ (было 12, 6 и 0,25 грн соответственно). Аналогичную новую стоимость установили для абонентов "Единой сети FMC Mobile".

Что касается SMS, то теперь украинцы должны платить по 1 грн за каждое сообщение, отправленное в пределах Украины, вместо 0,41 грн. Это действительно для клиентов тарифных планов "Единая сеть Новая 50" и "Единая сеть наложенный платеж Новая 50".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут экономить на мобильной связи, пользуясь скидками и акционными предложениями от оператора. Это позволит меньше платить за услуги и тарифные планы.

Также мы писали, что некоторых украинцев автоматически перевели с тарифа Киевстара Smart Max за 450 грн/мес. на пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Расходы абонентов при этом не изменились.

lifecell связь смартфон услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации