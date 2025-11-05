lifecell закриє популярні послуги з 12 листопада — що втратять абоненти

Дівчина з телефоном. Фото: Pexels

Популярний оператор мобільного зв’язку попередив українців про закриття деяких послуг з 12 листопада 2025 року. Абонентам lifecell доведеться шукати альтернативні варіанти чи відмовитися від користування.

Про це повідомила пресслужба lifecell на офіційному сайті.

Які послуги lifecell закриють

Клієнти мобільного оператора не зможуть підключити такі сервіси з 12 листопада 2025 року:

"Кіно+ТБ Безліміт" — 20 грн/міс. (улюблені фільми/серіали на Netflix, MЕGOGO, SWEET.TV, Apple TV тощо без тарифікації);

"LifeVideo безліміт";

"Безлімітна Музика" — 20 грн/міс. (музика без тарифікації трафіку в застосунках Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, TuneIn Radio та Shazam);

"Інтернет тиждень" — 40 грн/тиждень (надання доступу до інтернету (1 ГБ) упродовж 7 днів поспіль за плату, що стягується в перший день такого 7-денного періоду);

"Економні дзвінки" — від 40 до 80 грн/міс. (від 50 до 200 хвилин на розмови по Україні);

"SmartNet+" — 80 грн/міс. (безлімітний інтернет щодня на швидкості до 256 кбіт/с за технологією 2.5G).

"Підключені пакети послуг діятимуть до кінця оплаченого періоду або до вичерпання обсягу наданих послуг (залежного від того, яка з подій відбудеться раніше), після чого автоматично відключаться", — констатували в lifecell.

Що подорожчало в lifecell

Раніше ми розповідали, що мобільний оператор підняв вартість деяких послуг. З 29 жовтня абоненти почали платити більше за повідомлення SMS і доступ до інтернету понад пакет.

Зокрема користувачі тарифів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50" віддають вже 15 грн за додаткові 500 МБ, 7,50 грн — за 250 МБ, 0,50 грн — за 1 МБ (було 12, 6 та 0,25 грн відповідно). Аналогічну нову вартість встановили для абонентів "Єдиної мережі FMC Mobile".

Що стосується SMS, то тепер українці повинні платити по 1 грн за кожне повідомлення, надіслане в межах України, замість 0,41 грн. Це дійсно для клієнтів тарифних планів "Єдина мережа Нова 50" та "Єдина мережа післяплата Нова 50".

