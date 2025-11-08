Відео
Абонентів lifecell переведуть на інші тарифи в листопаді — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:38
lifecell закриє низку тарифів у листопаді — до яких змін готуватися абонентам
Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Unsplash

Популярний оператор попередив абонентів про велику кількість змін в умовах обслуговування та надання послуг мобільного зв’язку. Нововведення пов’язані з приєднанням України з 1 січня 2026 року до єдиного роумінгового простору з ЄС.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

Читайте також:

Які тарифи закриє lifecell

Планується перейменування та закриття багатьох тарифних планів з 26 листопада 2025 року. Абоненти більше не зможуть підключити такі пакети послуг від мобільного оператора:

  • "Жара Лайт 2022";
  • "Максі";
  • "Мега";
  • "Platinum Лайф";
  • "Потужний";
  • "Просто Лайф";
  • "Смарт Лайф";
  • "Смарт Сім’я";
  • "Вільний Лайф";
  • "Вільний Лайф. Регіон".

До назви кожного тарифу додадуть 2025. Подальше обслуговування клієнтів буде проводитися на умовах інших пакетів послуг зі збереженням поточного рівня вартості. Водночас наповнення включатиме гігабайти мобільного трафіку, якими можна користуватися на території Європейського Союзу без додаткової плати.

Що буде з тарифами "Смарт Сім’я"

Зміни також торкнуться популярних тарифних планів "Смарт Сім’я", які дозволяють об’єднувати кілька номерів для спільного вичерпання трафіку, хвилин на розмови та повідомлень SMS. lifecell попередив, що з 12 листопада закриється можливість підключення та/або міграції на умови обслуговування пакетів "S" та "M".

"Абоненти тарифного плану "Смарт Сім’я" мають змогу безплатно змінити тариф на будь-який інший, доступний для підключення, у період з дати отримання SMS-повідомлення про зміни до 14 грудня 2025 року (включно)", — уточнив мобільний оператор.

Плюс дозволяється розірвати відносини з компанією в односторонньому порядку протягом семи днів з дати інформування у разі незгоди з оновленими умовами обслуговування. Виходить, активним залишиться лише пакет "L" за 600 грн/міс.

Він включає 50 ГБ трафіку, 1 500 хвилин на дзвінки по Україні, 30 ГБ у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів", безліміт у мережі lifecell, 1 500 SMS. Клієнти можуть підключити до 5 номерів для спільного користування послугами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські мобільні оператори пропонують пенсіонерам вигідні тарифні плани. Абоненти Київстару, Vodafone та lifecell можуть підключити один із бюджетних пакетів послуг та економити на зв’язку.

Також ми писали, що з 1 грудня Київстар змінить правила обслуговування через інтеграцію з європейським роумінгом. Абоненти зможуть користуватися тарифами в Україні та за кордоном без доплат.

lifecell зв'язок послуги мобільний оператор мобільний телефон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
