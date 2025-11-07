Бюджетні мобільні тарифи для пенсіонерів — що підійде українцям 60+ у листопаді

Пенсіонерка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Оператори мобільного зв’язку пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець, дозволяючи заощаджувати кошти. Пенсіонери можуть обирати пакети послуг, орієнтуючись на ціну або наповнення. Ми дізналися, що входить у найбільш доступні тарифи Київстару, Vodafone та lifecell.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні тарифні плани можуть підключити пенсіонери в листопаді 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Тариф від Київстару

Клієнти мобільного оператора можуть обрати один із двох доступних тарифних планів. Перший призначений спеціально для людей похилого віку та осіб з інвалідністю — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Він активний для контрактних абонентів і включає такі обсяги послуг:

10 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

100 хвилин на дзвінки по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video);

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

Суперсила на вибір.

Альтернативний варіант — тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для абонентів передплати. Його стандартна ціна становить 300 грн/міс., однак у разі перенесення мобільного номера в мережу Київстар сума зменшиться до 220 грн/міс.

Пакет послуг включає безлімітний трафік, 12 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки в мережі, 150 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон, домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, одну Суперсил без доплат. А за умови вчасної оплати тарифу компанія подвоїть кількість хвилин на всі напрямки.

Тариф від Vodafone

Мобільний оператор не передбачив окремого тарифного плану для пенсіонерів. Одним із бюджетних вважається пакет послуг Flexx GO для контрактних абонентів за 270 грн/міс. Після перенесення номера в мережу вартість знизиться до 200 грн протягом першого року обслуговування.

Користувачі отримають 25 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови по Україні, безлімітні дзвінки на Vodafone та відсутність тарифікації в деяких мобільних застосунках.

"У тарифі Flexx GO діє акція "ХОТ" при перенесенні свого номера до Vodafone. В межах акції протягом перших 12 місяців (з моменту здійснення першого дзвінка) у тарифі надаються додаткові 500 хвилин по Україні та 5 ГБ в роумінгу", — уточнили на офіційному сайті оператора.

Тариф від lifecell

Пенсіонери можуть підключити один із трьох бюджетних тарифних планів. Перший — "Лайфсет S" за 100 грн/міс. Однак наповнення включає тільки 10 ГБ мобільного трафіку і безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. За дзвінки доведеться платити 2 грн/хв.

Другий варіант для людей похилого віку — пакет послуг "Лайфсет М" за 175 грн/міс. У пропозицію входить 25 ГБ трафіку (4 ГБ на території ЄС), 25 ГБ у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів", домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 1 300 хвилин для дзвінків по всій Україні.

Третій варіант — тариф "Максі" за 190 грн/міс. Така ціна активується лише після перенесення номера в мережу lifecell, а стандартна вартість — 300 грн/міс. Абоненти отримають 25 ГБ трафіку чи безліміт за спеціальною акцією, 750 хвилин на всі номери по Україні (плюс 750 хвилин за своєчасну оплату), 20 ГБ у роумінгу, безліміт на lifecell.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell планує закрити кілька популярних послуг із 12 листопада. Йдеться про відмову від сервісів "Кіно+ТБ Безліміт", "LifeVideo безліміт", "Інтернет тиждень", "Економні дзвінки", "SmartNet+" тощо.

Також ми писали, що абоненти Київстару можуть економити на мобільному зв’язку завдяки акційним пропозиціям і знижкам. Плюс дозволяється зменшити вартість пакетів послуг шляхом перенесення номера.