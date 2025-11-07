Бюджетные мобильные тарифы для пенсионеров — что подойдет украинцам 60+ в ноябре

Пенсионерка с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Операторы мобильной связи предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек, позволяя экономить деньги. Пенсионеры могут выбирать пакеты услуг, ориентируясь на цену или наполнение. Мы узнали, что входит в наиболее доступные тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные тарифные планы могут подключить пенсионеры в ноябре 2025 года.

Тариф от Киевстара

Клиенты мобильного оператора могут выбрать один из двух доступных тарифных планов. Первый предназначен специально для пожилых людей и лиц с инвалидностью — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес. Он активен для контрактных абонентов и включает такие объемы услуг:

10 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

100 минут на звонки по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video);

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

Суперсила на выбор.

Альтернативный вариант — тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для абонентов подписки. Его стандартная цена составляет 300 грн/мес., однако в случае переноса мобильного номера в сеть Киевстара сумма уменьшится до 220 грн/мес.

Пакет услуг включает безлимитный трафик, 12 ГБ в роуминге, безлим на звонки в сети, 150 минут на разговоры по Украине и звонки за границу, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, одну Суперсил без доплат. А при условии своевременной оплаты тарифа компания удвоит количество минут на все направления.

Тариф от Vodafone

Мобильный оператор не предусмотрел отдельного тарифного плана для пенсионеров. Одним из бюджетных считается пакет услуг Flexx GO для контрактных абонентов за 270 грн/мес. После переноса номера в сеть стоимость снизится до 200 грн в течение первого года обслуживания.

Пользователи получат 25 ГБ трафика, 500 минут на разговоры по Украине, безлимитные звонки на Vodafone и отсутствие тарификации в некоторых мобильных приложениях.

"В тарифе Flexx GO действует акция "ХОТ" при переносе своего номера в Vodafone. В рамках акции в течение первых 12 месяцев (с момента совершения первого звонка) в тарифе предоставляются дополнительные 500 минут по Украине и 5 ГБ в роуминге", — уточнили на официальном сайте оператора.

Тариф от lifecell

Пенсионеры могут подключить один из трех бюджетных тарифных планов. Первый — "Лайфсет S" за 100 грн/мес. Однако наполнение включает только 10 ГБ мобильного трафика и безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. За звонки придется платить 2 грн/мин.

Второй вариант для пожилых людей — пакет услуг "Лайфсет М" за 175 грн/мес. В предложение входит 25 ГБ трафика (4 ГБ на территории ЕС), 25 ГБ в роуминге по акции "Гигабайты без границ", домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 1 300 минут для звонков по всей Украине.

Третий вариант — тариф "Макси" за 190 грн/мес. Такая цена активируется только после переноса номера в сеть lifecell, а стандартная стоимость — 300 грн/мес. Абоненты получат 25 ГБ трафика или безлимит по специальной акции, 750 минут на все номера по Украине (плюс 750 минут за своевременную оплату), 20 ГБ в роуминге, безлимит на lifecell.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell планирует закрыть несколько популярных услуг с 12 ноября. Речь идет об отказе от сервисов "Кино+ТВ Безлимит", "LifeVideo безлимит", "Интернет неделя", "Экономные звонки", "SmartNet+" и др.

Также мы писали, что абоненты Киевстара могут экономить на мобильной связи благодаря акционным предложениям и скидкам. Плюс разрешается уменьшить стоимость пакетов услуг путем переноса номера.