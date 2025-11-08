Видео
Абонентов lifecell переведут на другие тарифы в ноябре — детали

Дата публикации 8 ноября 2025 17:35
обновлено: 16:38
lifecell закроет ряд тарифов в ноябре — к каким изменениям готовиться абонентам
Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Популярный оператор предупредил абонентов о большом количестве изменений в условиях обслуживания и предоставления услуг мобильной связи. Нововведения связаны с присоединением Украины с 1 января 2026 года к единому роуминговому пространству с ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Читайте также:

Какие тарифы закроет lifecell

Планируется переименование и закрытие многих тарифных планов с 26 ноября 2025 года. Абоненты больше не смогут подключить такие пакеты услуг от мобильного оператора:

  • "Жара Лайт 2022";
  • "Максі";
  • "Мега";
  • "Platinum Лайф";
  • "Потужний";
  • "Просто Лайф";
  • "Смарт Лайф";
  • "Смарт Сім’я";
  • "Вільний Лайф";
  • "Вільний Лайф. Регіон".

К названию каждого тарифа добавят 2025. Дальнейшее обслуживание клиентов будет проводиться на условиях других пакетов услуг с сохранением текущего уровня стоимости. В то же время наполнение будет включать гигабайты мобильного трафика, которыми можно пользоваться на территории Европейского Союза без дополнительной платы.

Что будет с тарифами "Смарт Сім’я"

Изменения также коснутся популярных тарифных планов "Смарт Сім’я", которые позволяют объединять несколько номеров для совместного исчерпания трафика, минут на разговоры и сообщений SMS. lifecell предупредил, что с 12 ноября закроется возможность подключения и/или миграции на условия обслуживания пакетов "S" и "M".

"Абоненты тарифного плана "Смарт Сім’я" могут бесплатно изменить тариф на любой другой, доступный для подключения, в период с даты получения SMS-сообщения об изменениях до 14 декабря 2025 года (включительно)", — уточнил мобильный оператор.

Плюс разрешается разорвать отношения с компанией в одностороннем порядке в течение семи дней с даты информирования в случае несогласия с обновленными условиями обслуживания. Получается, активным останется лишь пакет "L" за 600 грн/мес.

Он включает 50 ГБ трафика, 1 500 минут на звонки по Украине, 30 ГБ в роуминге по акции "Гигабайты без границ", безлимит в сети lifecell, 1 500 SMS. Клиенты могут подключить до 5 номеров для совместного пользования услугами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские мобильные операторы предлагают пенсионерам выгодные тарифные планы. Абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell могут подключить один из бюджетных пакетов услуг и экономить на связи.

Также мы писали, что с 1 декабря Киевстар изменит правила обслуживания из-за интеграции с европейским роумингом. Абоненты смогут пользоваться тарифами в Украине и за рубежом без доплат.

lifecell связь услуги мобильный оператор мобильный телефон
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
