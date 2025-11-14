Видео
Видео

Бюджетная связь — какие тарифы Киевстара подойдут украинцам 60+

Бюджетная связь — какие тарифы Киевстара подойдут украинцам 60+

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:35
обновлено: 19:09
Бюджетные мобильные тарифы от Киевстара — что выбрать пенсионерам в 2025
Пенсионеры с телефоном. Фото: Pexels

Абоненты популярного мобильного оператора могут выбрать пакеты услуг на разный кошелек. Пенсионерам, которые стали клиентами Киевстара, предлагают доступные тарифные планы с достойным наполнением на четыре недели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные тарифы Киевстара могут подключить пенсионеры.

Читайте также:

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт"

Для пожилых людей и лиц с инвалидностью мобильный оператор предусмотрел специальный пакет услуг — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес. Он включает 10 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 100 минут на разговоры по Украине, 100 SMS. Если наполнения не хватает, можно активировать одну из Суперсил на выбор:

  • Helsi — доступ к премиальным сервисам медицинского приложения;
  • 100 минут на другие сети и за границу;
  • WOG — одна из позиций в ассортименте АЗК без платы;
  • Видео на ходу;
  • Соцсети и мессенджеры;
  • 5 ГБ в роуминге.

Также в тарифный план входит "Киевстар ТВ Легкий" — доступ к 200+ каналам, базовой коллекции фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video. Плюс домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий"

Пенсионеры могут подключить другой пакет услуг за аналогичную стоимость, однако для этого придется перейти в сеть Киевстар со своим старым номером, воспользовавшись услугой MNP. После этого стоимость тарифа "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для абонентов контракта и предоплаты снизится до 220 грн/мес.

Наполнение включает:

  • безлимитный доступ к мобильному интернету;
  • трафик в роуминге — 10 ГБ (контракт) или 12 ГБ (предоплата);
  • безлимитные звонки в сети;
  • звонки по Украине и за границу — 300 минут (контракт) или 150 минут (предоплата);
  • 200 SMS (контракт);
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Абоненты подписки могут выбрать одну Суперсилу на выбор, а клиенты контракта — две. Среди доступных вариантов — Соцсети и мессенджеры, Helsi, Киевстар ТВ, SIM для планшета, SIM для второго телефона, WOG, 5 ГБ в роуминге и Помощь ВСУ+ (только на подписке).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абонентов lifecell переведут на другие тарифные планы с 26 ноября. Мобильный оператор планирует закрыть немало популярных пакетов услуг, например, "Макси", "Мега", "Просто Лайф" и "Смарт Лайф".

Также мы писали, что оператор lifecell с 12 ноября 2025 года закрыл несколько сервисов, среди которых "Кино+ТВ Безлимит", "Интернет неделя" и "Экономные звонки". После завершения оплаченного периода услуги отключатся.

пенсионеры Киевстар связь цены мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
