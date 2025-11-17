Пенсия в Украине — как можно увеличить сумму выплат, просто подождав несколько месяцев

Пенсионерка заполняет документ. Фото: УНИАН

Оказывается, размер будущей пенсии можно увеличить без дополнительных лет работы и без повышения зарплаты. Для этого достаточно грамотно выбрать день, когда вы подадите заявление в Пенсионный фонд.

О том, как дата подачи заявления о выходе на пенсию может повлиять на размер выплат украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как рассчитывается размер пенсии в Украине

Чтобы примерно посчитать, на какую пенсию может претендовать человек, нужно знать два ключевых показателя: его страховой стаж и размер зарплаты после июля 2000 года. Без этих данных точный расчет невозможен.

Пенсия в Украине вычисляется по формуле: П = Зс × Кз × Кс, где:

П — размер пенсии. Кз — коэффициент вашего заработка. Кс — коэффициент страхового стажа. Зс — средняя зарплата по стране за три предыдущих года.

Почему дата подачи заявления имеет значение

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что по закону, подать документы на пенсию можно в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. И этот период можно использовать в свою пользу.

Особенно выгодно это для людей, которые достигают пенсионного возраста с октября по декабрь. Если подать заявление уже после Нового года, для расчета пенсии будет браться новая, более высокая средняя зарплата по стране — а значит, и пенсия будет больше.

Например, если право на пенсию человек получил 10 октября 2024 года и подал заявление в тот же месяц, при расчете берут среднюю зарплату за 2021-2023 годы: 13 559,41 грн.

А если тот же человек обращается в январе 2025 года (все еще в пределах 3 месяцев), берут среднюю зарплату за 2022-2024 годы, а это — 15 057,09 грн, что на 1 497,68 грн больше. То есть пенсия будет больше примерно на 11%.

Предположим, что пенсия в октябре 2024 года составила бы 5 000 грн. Получается, что после обращения в январе 2025-го она будет около 5 500 грн. То есть +550 грн ежемесячно — без дополнительного стажа и взносов.

