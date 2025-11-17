“Зимова підтримка” 2025 — коли українці отримають по 1000 грн на свої рахунки

Декілька купюр по 1000 гривень. Фото: УНІАН

У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала державна ініціатива "Зимова підтримка" для громадян, які потребують допомоги. Протягом перших двох годин після запуску надійшло близько півмільйона заявок. Однак гроші не надходять одразу, для цього повинно пройти трохи часу.

Про те, коли українці почнуть отримувати "Зимову тисячу" на свої рахунки та як можна буде використати гроші, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Коли українці отримають "Зимову тисячу"

Кожен українець, дорослий чи дитина, може отримати по 1000 гривень. За словами президента, для родини ця сума стане відчутною підтримкою. Заявку на програму можна подати через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти".

Кінцевий термін подачі заявок — 24 грудня, до Різдва. Гроші надходитимуть протягом 10 днів після подання заявки на спеціальну картку "Національного кешбеку". Кошти можна витратити на:

придбання ліків;

оплату комунальних послуг;

купівлю українських продуктів та книг;

внески на підтримку волонтерських організацій і фондів, які допомагають ЗСУ.

Гроші можна витрачати не лише до кінця цього року, а й до червня наступного.

Як подати заявку на виплати через "Дію"

В Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України розповіли, що онлайн-спосіб подачі заяви на Зимову підтримку залишається основним. Для цього:

Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія застосунку. Відкрийте розділ "Сервіси" та натисніть "Зимова підтримка". Заповніть необхідні дані та оберіть картку "Національний кешбек".

Якщо у вас вже є картка "Національний кешбек", її можна вибрати у застосунку. Якщо картки немає — оформіть її у банку-партнері та підв’яжіть до Дії для отримання виплати.

Для подачі заявки на дитину у Дії потрібно завантажене свідоцтво про народження дитини. Якщо документ не відображається, це може статися через зміну прізвища матері або помилку у серії та номері свідоцтва.

Якщо документ не підтягнувся, спершу зверніться до ДРАЦС. Якщо проблему не вдається вирішити, заявку можна подати письмово у відділенні "Укрпошти".

