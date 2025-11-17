"Зимняя поддержка" 2025 — когда украинцы получат по 1000 грн на свои счета

Несколько купюр по 1000 гривен. Фото: УНИАН

В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала государственная инициатива "Зимняя поддержка" для граждан, нуждающихся в помощи. В течение первых двух часов после запуска поступило около полумиллиона заявок. Однако деньги не поступают сразу, для этого должно пройти немного времени.

О том, когда украинцы начнут получать "Зимнюю тысячу" на свои счета и как можно будет использовать деньги, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Когда украинцы получат "Зимнюю тысячу"

Каждый украинец, взрослый или ребенок, может получить по 1000 гривен. По словам президента, для семьи эта сумма станет ощутимой поддержкой. Заявку на программу можно подать через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

Конечный срок подачи заявок — 24 декабря, до Рождества. Деньги будут поступать в течение 10 дней после подачи заявки на специальную карту "Национального кэшбека". Средства можно потратить на:

приобретение лекарств;

оплату коммунальных услуг;

покупку украинских продуктов и книг;

взносы на поддержку волонтерских организаций и фондов, которые помогают ВСУ.

Деньги можно тратить не только до конца этого года, но и до июня следующего.

Как подать заявку на выплаты через "Дію"

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, что онлайн-способ подачи заявления на зимнюю поддержку остается основным. Для этого:

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения. Откройте раздел "Сервисы" и нажмите "Зимняя поддержка". Заполните необходимые данные и выберите карту "Национальный кэшбек".

Если у вас уже есть карта "Национальный кэшбек", ее можно выбрать в приложении. Если карты нет — оформите ее в банке-партнере и подвяжите к Дії для получения выплаты.

Для подачи заявки на ребенка в Дії нужно загруженное свидетельство о рождении ребенка. Если документ не отображается, это может произойти из-за изменения фамилии матери или ошибки в серии и номере свидетельства.

Если документ не подтянулся, сначала обратитесь в ЗАГС. Если проблему не удается решить, заявку можно подать письменно в отделении "Укрпочты".

