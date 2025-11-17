Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зимняя тысяча 2025 — когда на счетах украинцев появятся деньги

Зимняя тысяча 2025 — когда на счетах украинцев появятся деньги

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 10:16
обновлено: 10:14
"Зимняя поддержка" 2025 — когда украинцы получат по 1000 грн на свои счета
Несколько купюр по 1000 гривен. Фото: УНИАН

В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала государственная инициатива "Зимняя поддержка" для граждан, нуждающихся в помощи. В течение первых двух часов после запуска поступило около полумиллиона заявок. Однако деньги не поступают сразу, для этого должно пройти немного времени.

О том, когда украинцы начнут получать "Зимнюю тысячу" на свои счета и как можно будет использовать деньги, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Когда украинцы получат "Зимнюю тысячу"

Каждый украинец, взрослый или ребенок, может получить по 1000 гривен. По словам президента, для семьи эта сумма станет ощутимой поддержкой. Заявку на программу можно подать через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты".

Конечный срок подачи заявок — 24 декабря, до Рождества. Деньги будут поступать в течение 10 дней после подачи заявки на специальную карту "Национального кэшбека". Средства можно потратить на:

  • приобретение лекарств;
  • оплату коммунальных услуг;
  • покупку украинских продуктов и книг;
  • взносы на поддержку волонтерских организаций и фондов, которые помогают ВСУ.

Деньги можно тратить не только до конца этого года, но и до июня следующего.

Как подать заявку на выплаты через "Дію"

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, что онлайн-способ подачи заявления на зимнюю поддержку остается основным. Для этого:

  1. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
  2. Откройте раздел "Сервисы" и нажмите "Зимняя поддержка".
  3. Заполните необходимые данные и выберите карту "Национальный кэшбек".

Если у вас уже есть карта "Национальный кэшбек", ее можно выбрать в приложении. Если карты нет — оформите ее в банке-партнере и подвяжите к Дії для получения выплаты.

Для подачи заявки на ребенка в Дії нужно загруженное свидетельство о рождении ребенка. Если документ не отображается, это может произойти из-за изменения фамилии матери или ошибки в серии и номере свидетельства.

Если документ не подтянулся, сначала обратитесь в ЗАГС. Если проблему не удается решить, заявку можно подать письменно в отделении "Укрпочты".

Ранее мы писали, что в Украине начался прием заявок на единовременное пособие по программе "Зимняя поддержка". Подать заявку можно через приложение "Дія" до 24 декабря 2025 года.

Также мы рассказывали, что программа, стартовавшая 15 ноября, объединяет более десяти государственных инициатив и направлена на поддержку украинцев во время холодов. В этом году помощь могут получить как взрослые, так и дети.

выплаты деньги соцвыплаты помощь тысяча Зеленского
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации