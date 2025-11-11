Видео
Зимняя поддержка 2025 — сколько получат люди с инвалидностью

Зимняя поддержка 2025 — сколько получат люди с инвалидностью

Дата публикации 11 ноября 2025 19:10
обновлено: 18:54
Зимняя поддержка 2025 — сколько денег получат люди с инвалидностью в этом сезоне
Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Этой зимой в Украине стартует государственная программа "Зимняя поддержка", которая призвана помочь людям во время прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов. Особое внимание в программе уделяется людям с инвалидностью.

О том, на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью этой зимой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие выплаты могут ожидать люди с инвалидностью

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что власти приняли решение о единовременном пособии в размере 1 000 гривен для всех граждан, в том числе и для людей с инвалидностью. Эти средства можно использовать на:

  • лекарства и книги;
  • оплату коммунальных услуг;
  • благотворительные взносы на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Окончательный перечень товаров и услуг, на которые можно будет потратить полученные деньги, обещают предоставить позже. Подробная информация о программе появится до 15 ноября.

Получат ли люди с инвалидностью повышенные выплаты

В Министерство социальной политики, семьи и единства Украины объяснили, что некоторые категории граждан получат большую помощь — 6 500 грн. К ним относятся:

  • дети с инвалидностью и воспитанники приемных семей и ДДСТ;
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

Кроме граждан с инвалидностью большие выплаты получат дети под опекой или попечительством, дети из малообеспеченных семей до 18 лет и одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Как получить деньги и на что их можно будет потратить

Ожидается, что повышенные выплаты получит более 660 тысяч человек, а на ее реализацию выделено 4,3 млрд грн. Выплата предоставляется автоматически — Пенсионный фонд самостоятельно определяет право на помощь и перечисляет средства на текущий счет с ограниченным использованием или на виртуальную карту "Дія.Картка".

Деньги можно будет использовать на зимнюю одежду и обувь, лекарства и витамины. Потратить помощь нужно в течение 180 дней после зачисления.

Ранее мы писали, что в Украине стартовал эксперимент по базовой социальной помощи — нового вида государственной поддержки для семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Также мы рассказывали, что финансовую помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" смогут получить 10-14 миллионов человек. Однако в этом году выплаты будут не для всех.

выплаты деньги инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
