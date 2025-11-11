Видео
До 4500 грн от государства ежемесячно — кто будет получать деньги

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:10
обновлено: 11:59
Некоторые семьи могут получать до 4500 грн на человека ежемесячно — что нужно сделать
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

С 1 июля 2025 года в Украине начался эксперимент по внедрению базовой социальной помощи. Это новый вид государственной поддержки для семей, которые оказались в сложных жизненных условиях.

О том, кто может получать выплаты в 2025 году и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получать от государства до 4500 грн ежемесячно

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что теперь вместо нескольких отдельных выплат семьи могут получать одну общую помощь, которая учитывает количество членов семьи и их доходы. На первом этапе подать заявление могли семьи, которым уже было назначено:

  • помощь для малообеспеченных семей;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • выплаты на детей в многодетных семьях;
  • временную помощь детям, родители которых не платят алименты или отказываются их содержать.

С 1 октября подавать заявки смогут также граждане, которые не имеют права на пенсию и получают социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Как рассчитывается сумма выплат на каждого члена семьи

Размер помощи рассчитывается индивидуально. Минимальная сумма — 4 500 грн. Для каждой семьи помощь определяется как разница между базовой суммой для всех членов семьи и их доходами. Принцип расчета следующий:

  • 100% базовой величины — для того, кто подает заявление;
  • 100% — для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;
  • 70% — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц пенсионного возраста или тех, кто достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, помощь начисляется пропорционально стажу:

  • менее 10 лет — 53% (2 385 грн);
  • от 10 до 20 лет — 62% (2 790 грн);
  • от 20 до 30 лет — 70% (3 150 грн);
  • более 30 лет — 88% (3 960 грн).

Как оформить выплаты в 2025 году

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины уточнили, что выплаты не назначаются автоматически. Чтобы получать базовую социальную помощь, нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать:

  1. Онлайн через портал "Дія".
  2. Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Заявку подает только один член семьи. Помощь назначается на всю семью, а выплаты получает заявитель. Состав семьи фиксируется на дату подачи заявления. Все совершеннолетние члены семьи, которые будут получать помощь, должны подписать заявление собственноручно.

Для онлайн-оформления нужны:

  • верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
  • биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт).

Процесс подачи включает два шага:

  1. Заявление о намерении получить помощь с данными обо всех членах семьи.
  2. Подписание уполномоченным членом семьи заявления о назначении базовой социальной помощи после согласования рассчитанного размера.

Выплаты назначаются на 6 месяцев и автоматически продлеваются в течение двух лет эксперимента.

Ранее мы писали, что некоторые люди почтенного возраста живут в государственных учреждениях и полностью содержатся государством, поэтому их пенсия начисляется по специальным правилам.

Также мы рассказывали, что в Украине готовятся к запуску новой государственной программы — "Зимняя поддержка" 2025 года. По оценкам, финансовую помощь получат от 10 до 14 миллионов граждан, но не все заявители гарантированно получат выплаты.

выплаты деньги соцвыплаты помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
