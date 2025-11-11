Некоторые семьи могут получать до 4500 грн на человека ежемесячно — что нужно сделать

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

С 1 июля 2025 года в Украине начался эксперимент по внедрению базовой социальной помощи. Это новый вид государственной поддержки для семей, которые оказались в сложных жизненных условиях.

О том, кто может получать выплаты в 2025 году и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может получать от государства до 4500 грн ежемесячно

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что теперь вместо нескольких отдельных выплат семьи могут получать одну общую помощь, которая учитывает количество членов семьи и их доходы. На первом этапе подать заявление могли семьи, которым уже было назначено:

помощь для малообеспеченных семей;

помощь на детей одиноким матерям;

выплаты на детей в многодетных семьях;

временную помощь детям, родители которых не платят алименты или отказываются их содержать.

С 1 октября подавать заявки смогут также граждане, которые не имеют права на пенсию и получают социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Как рассчитывается сумма выплат на каждого члена семьи

Размер помощи рассчитывается индивидуально. Минимальная сумма — 4 500 грн. Для каждой семьи помощь определяется как разница между базовой суммой для всех членов семьи и их доходами. Принцип расчета следующий:

100% базовой величины — для того, кто подает заявление;

100% — для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70% — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц пенсионного возраста или тех, кто достиг 60 лет, но не имеет достаточного страхового стажа, помощь начисляется пропорционально стажу:

менее 10 лет — 53% (2 385 грн);

от 10 до 20 лет — 62% (2 790 грн);

от 20 до 30 лет — 70% (3 150 грн);

более 30 лет — 88% (3 960 грн).

Как оформить выплаты в 2025 году

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины уточнили, что выплаты не назначаются автоматически. Чтобы получать базовую социальную помощь, нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать:

Онлайн через портал "Дія". Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Заявку подает только один член семьи. Помощь назначается на всю семью, а выплаты получает заявитель. Состав семьи фиксируется на дату подачи заявления. Все совершеннолетние члены семьи, которые будут получать помощь, должны подписать заявление собственноручно.

Для онлайн-оформления нужны:

верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт).

Процесс подачи включает два шага:

Заявление о намерении получить помощь с данными обо всех членах семьи. Подписание уполномоченным членом семьи заявления о назначении базовой социальной помощи после согласования рассчитанного размера.

Выплаты назначаются на 6 месяцев и автоматически продлеваются в течение двух лет эксперимента.

