Деякі родини можуть отримувати до 4500 грн на людину щомісяця — що потрібно зробити

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

З 1 липня 2025 року в Україні почався експеримент із запровадження базової соціальної допомоги. Це новий вид державної підтримки для сімей, які опинилися в складних життєвих умовах.

Про те, хто може отримувати виплати у 2025 році та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримувати від держави до 4500 грн щомісяця

В Пенсійному фонді України розповіли, що тепер замість кількох окремих виплат родини можуть отримувати одну загальну допомогу, яка враховує кількість членів сім’ї та їхні доходи. На першому етапі подати заяву могли сім’ї, яким вже було призначено:

допомогу для малозабезпечених сімей;

допомогу на дітей одиноким матерям;

виплати на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або відмовляються їх утримувати.

З 1 жовтня подавати заявки зможуть також громадяни, які не мають права на пенсію та отримують соціальну допомогу, а також люди з інвалідністю.

Як розраховується сума виплат на кожного члена сім'ї

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Мінімальна сума — 4 500 грн. Для кожної сім’ї допомога визначається як різниця між базовою сумою для всіх членів сім’ї та їхніми доходами. Принцип розрахунку такий:

100% базової величини — для того, хто подає заяву;

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена сім’ї.

Для осіб пенсійного віку або тих, хто досяг 60 років, але не має достатнього страхового стажу, допомога нараховується пропорційно стажу:

менше ніж 10 років — 53% (2 385 грн);

від 10 до 20 років — 62% (2 790 грн);

від 20 до 30 років — 70% (3 150 грн);

понад 30 років — 88% (3 960 грн).

Як оформити виплати у 2025 році

В Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України уточнили, що виплати не призначаються автоматично. Щоб отримувати базову соціальну допомогу, потрібно подати відповідну заяву. Це можна зробити:

Онлайн через портал "Дія". Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Заявку подає тільки один член сім’ї. Допомога призначається на всю родину, а виплати отримує заявник. Склад сім’ї фіксується на дату подання заяви. Усі повнолітні члени родини, які отримуватимуть допомогу, повинні підписати заяву власноруч.

Для онлайн-оформлення потрібні:

верифікований податковий номер (РНОКПП);

біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).

Процес подання включає два кроки:

Заява про намір отримати допомогу з даними про всіх членів сім’ї. Підписання уповноваженим членом родини заяви про призначення базової соціальної допомоги після погодження розрахованого розміру.

Виплати призначаються на 6 місяців і автоматично продовжуються протягом двох років експерименту.

Раніше ми писали, що деякі люди поважного віку живуть у державних закладах і повністю утримуються державою, тому їхня пенсія нараховується за спеціальними правилами.

Також ми розповідали, що в Україні готуються до запуску нової державної програми — "Зимова підтримка" 2025 року. За оцінками, фінансову допомогу отримають від 10 до 14 мільйонів громадян, але не всі заявники гарантовано отримають виплати.