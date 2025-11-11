Відео
Зимова підтримка 2025 — скільки отримають люди з інвалідністю

Зимова підтримка 2025 — скільки отримають люди з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 19:10
Оновлено: 18:54
Зимова підтримка 2025 — скільки грошей отримають люди з інвалідністю цього сезону
Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Цієї зими в Україні стартує державна програма "Зимова підтримка", яка покликана допомогти людям під час проходження опалювального сезону 2025-2026 років. Особлива увага в програмі приділяється людям з інвалідністю.

Про те, на які додаткові виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю цієї зими, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

На які виплати можуть очікувати люди з інвалідністю

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що влада ухвалила рішення про одноразову допомогу у розмірі 1 000 гривень для всіх громадян, зокрема й для людей з інвалідністю. Ці кошти можна використати на:

  • ліки та книги;
  • оплату комунальних послуг;
  • благодійні внески на підтримку Збройних Сил України.

Остаточний перелік товарів та послуг, на які можна буде потратити отримані гроші, обіцяють надати пізніше. Детальна інформація про програму з’явиться до 15 листопада.

Чи отримають люди з інвалідністю підвищені виплати

В Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, що деякі категорії громадян отримають більшу допомогу — 6 500 грн. До них належать:

  • діти з інвалідністю та вихованці прийомних сімей і ДБСТ;
  • люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

Окрім громадян з інвалідністю більші виплати отримають діти під опікою або піклуванням, діти з малозабезпечених сімей до 18 років та самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. 

Як отримати гроші та на що їх можна буде потратити

Очікується, що підвищені виплати отримає понад 660 тисяч осіб, а на її реалізацію виділено 4,3 млрд грн. Виплата надається автоматично — Пенсійний фонд самостійно визначає право на допомогу та перераховує кошти на поточний рахунок з обмеженим використанням або на віртуальну картку "Дія.Картка".

Гроші можна буде використати на зимовий одяг і взуття, ліки та вітаміни. Витратити допомогу потрібно протягом 180 днів після зарахування.

Раніше ми писали, що в Україні стартував експеримент із базової соціальної допомоги — нового виду державної підтримки для сімей, які опинились у складних життєвих ситуаціях. 

Також ми розповідали, що фінансову допомогу в рамках програми "Зимова підтримка" зможуть отримати 10–14 мільйонів людей. Проте цього року виплати будуть не для всіх.

виплати гроші інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
