Стартовала "Зимняя поддержка 2025" — как оформить выплату в Дії

Дата публикации 15 ноября 2025 11:35
обновлено: 11:08
Зимняя поддержка стартовала в Украине — как подать заявку в Дії и получить деньги
Мобильное приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовала подача заявок на единовременную денежную помощь по государственной программе "Зимняя поддержка". Наши граждане могут оформить выплату в мобильном приложении "Дія" до 24 декабря 2025 года включительно.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Читайте также:

Как подать заявку в Дії

Чтобы оформить денежную помощь в размере 1000 или 6 500 грн, необходимо авторизоваться в Дії и выполнить несколько несложных шагов:

  • открыть раздел "Сервисы";
  • перейти в раздел "Зимняя поддержка";
  • выбрать получателя — себя или ребенка (надо добавить свидетельство о рождении);
  • кликнуть на карту "Национальный кэшбек" или открыть ее;
  • проверить персональные данные;
  • подтвердить, что вы находитесь в Украине;
  • отправить заявку.

Далее начнется обработка, а когда получите уведомление об изменении статуса заявки на "в обработке" — это означает, что оформление прошло успешно. Останется только ждать начисления средств на банковскую карту.

"Деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги. Использовать их нужно — до 30 июня 2026 года", — уточнила Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины добавила, что оформление помощи доступно в отделениях Укрпошты, однако подача заявок начнется позже — 18 ноября.

В Дії произошел сбой

Как только стало известно о запуске "Зимней поддержки", украинцы массово начали использовать мобильное приложение для оформления финансовой помощи. Однако очень скоро в Дії произошел сбой из-за большой нагрузки, поэтому подача заявок временно стала недоступной.

Стартовала "Зимняя поддержка 2025" — как оформить выплату в Дії - фото 1
Сбой в Дії 15 ноября. Фото: скриншот/Новини.LIVE

"Из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе. Если у вас так произошло — пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, так что все точно успеют податься", — отметила пресс-служба Дії в Telegram.

Некоторые украинцы отметили, что в приложении отсутствуют необходимые документы для подачи заявки или вообще нет раздела "Зимняя поддержка". Необходимо обновить Дію до последней версии, после чего проверить отображение раздела через меню "Сервисы".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам не нужно подавать заявку в Дії, поскольку они получат денежную помощь (1000 и 6 500 грн) по программе "Зимняя поддержка" автоматически через Укрпошту.

Также мы писали, что люди с инвалидностью получат разовую помощь на лекарства, коммуналку и пр. Отдельные категории — люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ — будут иметь повышенные выплаты в 6 500 грн.

Дия выплаты финансовая помощь деньги сбой
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
