Зимняя поддержка 2025 — как получить 1000 грн через Укрпошту и когда подавать заявку

Украинцы в отделении Укрпошты. Фото: Google Maps

Украинцы могут получить деньги в рамках программы "Зимняя поддержка 2025" через Укрпошту. Оформление заявок начнется 18 ноября и продлится до 24 декабря включительно. Однако не всем гражданам нужно что-то делать дополнительно, дабы им начислили выплату.

Об этом рассказала пресс-служба Укрпошты в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как получить 1000 грн через Укрпошту

Государство выплатит украинцам по 1000 грн "Зимней поддержки" на различные нужды: оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, товары украинского производства, даже донаты. Оформление будет осуществляться через мобильное приложение "Дія", однако альтернативный способ — подать заявку в отделении Укрпошты.

"Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, которые получают их через Укрпошту, автоматически получат 1000 гривен в день выдачи пенсии или социальной выплаты соответственно. Поэтому им ничего делать не нужно", — констатировали в сообщении.

Другие граждане, которым недоступна "Дія", могут с 18 ноября по 24 декабря включительно подать соответствующую заявку. Нужно лишь подготовить пакет документов, а именно:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справку, подтверждающую статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи;

документ, удостоверяющий личность опекуна и подтверждающий его назначение.

Сообщение о начислении средств поступит в SMS, после чего получатели смогут прийти в отделение Укрпошты и забрать наличные (или же сразу потратить на свои нужды). Отметим, использование "Зимней поддержки" доступно до 30 июня 2026 года включительно.

Кто не сможет получить выплаты

Как и в прошлом году, некоторые украинцы не смогут оформить единовременную государственную помощь в размере 1000 и 6 500 грн (для наиболее уязвимых категорий). По словам премьер-министра Юлии Свириденко, средства не предусмотрены для лиц, которые выехали за границу или проживают на временно оккупированных территориях.

Что касается денежной поддержки в размере 6 500 грн, то на нее могут рассчитывать дети с инвалидностью, внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы, несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей, одинокие пенсионеры с надбавкой на уход, воспитанники приемных семей и детских домов, а также дети под опекой.

Напомним, Кабмин планирует сократить финансирование нескольких социальных программ, в частности защиты детей и семьи, чтобы выделить 11 млрд гривен на выплату 1000 грн украинцам в рамках "Зимней поддержки".

Также мы писали, что правительство запустило программу "Зимняя поддержка", по которой 6 500 грн автоматически получат уязвимые группы — дети под опекой, малообеспеченные, ВПЛ с инвалидностью и одинокие пенсионеры.