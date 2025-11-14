Відео
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:45
Оновлено: 12:11
Зимова підтримка 2025 — як отримати 1000 грн через Укрпошту і коли подавати заявку
Українці у відділенні Укрпошти. Фото: Google Maps

Українці можуть отримати кошти в межах програми "Зимова підтримка 2025" через Укрпошту. Оформлення заявок почнеться 18 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Однак не всім громадянам потрібно щось робити додатково, аби їм нарахували виплату.

Про це розповіла пресслужба Укрпошти в Telegram.

Держава виплатить українцям по 1000 грн "Зимової підтримки" на різноманітні потреби: оплату комунальних послуг, ліки, книги, товари українського виробництва, навіть донати. Оформлення здійснюватиметься через мобільний застосунок "Дія", однак альтернативний спосіб — подати заявку у відділенні Укрпошти.

"Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат, які отримують їх через Укрпошту, автоматично отримають 1000 гривень у день видачі пенсії чи соціальної виплати відповідно. Тож їм нічого робити не потрібно", — констатували в повідомленні.

Інші громадяни, яким недоступна "Дія", можуть з 18 листопада до 24 грудня включно подати відповідну заявку. Потрібно лише підготувати пакет документів, а саме:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідку, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності чи соціальної допомоги;
  • документ, який посвідчує особу опікуна та підтверджує його призначення.

Повідомлення про нарахування коштів надійде в SMS, після чого отримувачі зможуть прийти у відділення Укрпошти і забрати готівку (або ж одразу витратити на свої потреби). Зауважимо, використання "Зимової підтримки" доступно до 30 червня 2026 року включно.

Хто не зможе отримати виплати

Як і минулого року, деякі українці не зможуть оформити одноразову державну допомогу в розмірі 1000 та 6 500 грн (для найбільш вразливих категорій). За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, кошти не передбачені для осіб, які виїхали за кордон або проживають на тимчасово окупованих територіях.

Що стосується грошової підтримки у розмірі 6 500 грн, то на неї можуть розраховувати діти з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи, неповнолітні діти з малозабезпечених родин, самотні пенсіонери з надбавкою на догляд, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків, а також діти під опікою.

Нагадаємо, Кабмін планує скоротити фінансування кількох соціальних програм, зокрема захисту дітей та сім’ї, аби виділити 11 млрд гривень на виплату 1000 грн українцям у межах "Зимової підтримки".

Також ми писали, що уряд запустив програму "Зимова підтримка", за якою 6 500 грн автоматично отримають найуразливіші групи — діти під опікою, малозабезпечені, ВПО з інвалідністю та одинокі пенсіонери.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
