Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Стартувала "Зимова підтримка 2025" — як оформити виплату в Дії

Стартувала "Зимова підтримка 2025" — як оформити виплату в Дії

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:35
Оновлено: 11:08
Зимова підтримка стартувала в Україні — як подати заявку в Дії та отримати гроші
Мобільний додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувало подання заявок на одноразову грошову допомогу за державною програмою "Зимова підтримка". Наші громадяни можуть оформити виплату в мобільному застосунку "Дія" до 24 грудня 2025 року включно.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Як подати заявку в Дії

Щоб оформити грошову допомогу в розмірі 1000 або 6 500 грн, необхідно авторизуватися в Дії та виконати кілька нескладних кроків:

  • відкрити розділ "Сервіси";
  • перейти в розділ "Зимова підтримка";
  • обрати отримувача — себе чи дитину (треба додати свідоцтво про народження);
  • клікнути на картку "Національний кешбек" чи відкрити її;
  • перевірити персональні дані;
  • підтвердити, що ви перебуваєте в Україні;
  • надіслати заявку.

Далі почнеться опрацювання, а коли надійте сповіщення про зміну статусу заявки на "в обробці" — це означає, що оформлення пройшло успішно. Залишиться лише чекати нарахування коштів на банківську картку.

"Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Використати їх потрібно — до 30 червня 2026 року", — уточнила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка України додала, що оформлення допомоги доступно у відділеннях Укрпошти, однак подання заявок почнеться пізніше — 18 листопада.

В Дії стався збій

Як тільки стало відомо про запуск "Зимової підтримки", українці масово почали використовувати мобільний застосунок для оформлення фінансової допомоги. Однак дуже скоро в Дії стався збій через велике навантаження, тож подача заявок тимчасово стала недоступною.

Стартувала "Зимова підтримка 2025" — як оформити виплату в Дії - фото 1
Збій в Дії 15 листопада. Фото: скриншот/Новини.LIVE

"Через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися", — зазначила пресслужба Дії в Telegram.

Деякі українці зазначили, що в застосунку відсутні необхідні документи для подачі заявки чи взагалі немає розділу "Зимова підтримка". Необхідно оновити Дію до останньої версії, після чого перевірити відображення розділу через меню "Сервіси".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям не потрібно подавати заявку в Дії, оскільки вони отримають грошову допомогу (1000 та 6 500 грн) за програмою "Зимова підтримка" автоматично через Укрпошту.

Також ми писали, що люди з інвалідністю отримають разову допомогу на ліки, комуналку тощо. Окремі категорії — люди з інвалідністю I групи серед ВПО — матимуть підвищені виплати у 6 500 грн.

Дія виплати фінансова допомога гроші збій
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації