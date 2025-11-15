Зимова підтримка стартувала в Україні — як подати заявку в Дії та отримати гроші

Мобільний додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувало подання заявок на одноразову грошову допомогу за державною програмою "Зимова підтримка". Наші громадяни можуть оформити виплату в мобільному застосунку "Дія" до 24 грудня 2025 року включно.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Як подати заявку в Дії

Щоб оформити грошову допомогу в розмірі 1000 або 6 500 грн, необхідно авторизуватися в Дії та виконати кілька нескладних кроків:

відкрити розділ "Сервіси";

перейти в розділ "Зимова підтримка";

обрати отримувача — себе чи дитину (треба додати свідоцтво про народження);

клікнути на картку "Національний кешбек" чи відкрити її;

перевірити персональні дані;

підтвердити, що ви перебуваєте в Україні;

надіслати заявку.

Далі почнеться опрацювання, а коли надійте сповіщення про зміну статусу заявки на "в обробці" — це означає, що оформлення пройшло успішно. Залишиться лише чекати нарахування коштів на банківську картку.

"Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Використати їх потрібно — до 30 червня 2026 року", — уточнила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка України додала, що оформлення допомоги доступно у відділеннях Укрпошти, однак подання заявок почнеться пізніше — 18 листопада.

В Дії стався збій

Як тільки стало відомо про запуск "Зимової підтримки", українці масово почали використовувати мобільний застосунок для оформлення фінансової допомоги. Однак дуже скоро в Дії стався збій через велике навантаження, тож подача заявок тимчасово стала недоступною.

Збій в Дії 15 листопада. Фото: скриншот/Новини.LIVE

"Через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися", — зазначила пресслужба Дії в Telegram.

Деякі українці зазначили, що в застосунку відсутні необхідні документи для подачі заявки чи взагалі немає розділу "Зимова підтримка". Необхідно оновити Дію до останньої версії, після чого перевірити відображення розділу через меню "Сервіси".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям не потрібно подавати заявку в Дії, оскільки вони отримають грошову допомогу (1000 та 6 500 грн) за програмою "Зимова підтримка" автоматично через Укрпошту.

Також ми писали, що люди з інвалідністю отримають разову допомогу на ліки, комуналку тощо. Окремі категорії — люди з інвалідністю I групи серед ВПО — матимуть підвищені виплати у 6 500 грн.