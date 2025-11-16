Видео
Зимняя поддержка 2025 — как родителям получить деньги за детей

Зимняя поддержка 2025 — как родителям получить деньги за детей

Дата публикации 16 ноября 2025 09:35
обновлено: 07:23
Зимняя поддержка 2025 — какие выплаты предусмотрены для детей и как родителям получить деньги
Человек держит 1000 гривен. Фото: УНИАН

С 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка", объединяющая более десяти государственных инициатив. Ее цель — помочь украинцам пережить холодный сезон. В этом году выплаты могут получить как взрослые, так и дети.

О том, какие суммы власти будут выплачивать детям в рамках программы "Зимняя поддержка" 2025 и как получить деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую сумму получит каждый ребенок в 2025 году

В Министерстве социальной политики рассказали, что получить 1 000 грн могут все граждане Украины, независимо от возраста. Это означает, что право на выплату имеют и взрослые, и дети. Если заявка оформляется на ребенка, ее подает один из родителей или законный представитель. В семьях, где несколько детей, на каждого нужно делать отдельный запрос.

Чтобы подать заявку на ребенка, в "Дії" должно быть цифровое свидетельство о рождении. Если оно не отображается, это может быть связано с техническими или юридическими причинами — например, изменением фамилии матери или ошибкой в номере документа. Чтобы добавить свидетельство вручную, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Перейдите в список документов в приложении.
  2. Прокрутите вниз и нажмите "Добавить документ".
  3. Выберите пункт "Свидетельство о рождении ребенка".
  4. Введите серию и номер документа.

Если после этого документ не появился, рекомендуют обратиться в ближайшее отделение ГРАГС. Если проблему не удастся решить технически, заявку разрешено подать в бумажном виде через Укрпочту.

Кто получит повышенные выплаты

Кабмин поддержал постановление, которое предусматривает разовую выплату 6 500 грн отдельным категориям детей. Помощь могут получить:

  • дети с инвалидностью;
  • дети под опекой или попечительством;
  • дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
  • воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью).

На что можно будет потратить деньги

Полученные средства разрешено использовать на украинские товары и услуги:

  • книги;
  • лекарственные средства;
  • переводы на благотворительность;
  • оплату коммунальных и почтовых услуг;
  • продукты питания (кроме алкоголя и табака).

Срок использования зависит от способа получения выплаты. Если деньги поступили на карту "Национальный кэшбек", потратить их нужно до 30 июня 2026 года.

Если выплата пришла автоматически через Укрпочту, например вместе с пенсией или соцвыплатой, воспользоваться ею нужно до 25 декабря 2025 года. А если заявление подавали через Укрпочту, конечный срок использования — 25 января 2026 года.

Ранее мы писали, что этой зимой в Украине заработает государственная инициатива "Зимняя поддержка", которая направлена на облегчение жизни граждан в период отопительного сезона 2025-2026 годов. Особое внимание в рамках программы уделено людям с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что получить финансовую помощь по программе "Зимняя поддержка 2025" украинцы смогут через Укрпочту. Прием заявок стартует 18 ноября и продлится до 24 декабря включительно. При этом части граждан дополнительных действий для получения выплаты делать не нужно.

выплаты дети деньги соцвыплаты помощь родители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
