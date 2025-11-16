Зимова підтримка 2025 — які виплати передбачені для дітей та як батькам отримати гроші

Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

З 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", що об’єднує понад десять державних ініціатив. Її мета — допомогти українцям пережити холодний сезон. Цього року виплати можуть отримати як дорослі, так і діти.

Про те, які суми влада виплачуватиме дітям в рамках програми "Зимова підтримка" 2025 та як отримати гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку суму отримає кожна дитина у 2025 році

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що 1 000 грн можуть отримати усі громадяни України, незалежно від віку. Це означає, що право на виплату мають і дорослі, і діти. Якщо заявка оформлюється на дитину, її подає один із батьків або законний представник. У сім’ях, де кілька дітей, на кожну потрібно робити окремий запит.

Щоб подати заявку на дитину, у "Дії" має бути цифрове свідоцтво про народження. Якщо воно не відображається, це може бути пов’язано з технічними або юридичними причинами — наприклад, зміною прізвища матері або помилкою в номері документа. Щоб додати свідоцтво вручну, потрібно слідувати такій інструкції:

Перейдіть до списку документів у застосунку. Прокрутіть донизу та натисніть "Додати документ". Оберіть пункт "Свідоцтво про народження дитини". Введіть серію та номер документа.

Якщо після цього документ не з’явився, рекомендують звернутися до найближчого відділення ДРАЦС. Якщо проблему не вдасться вирішити технічно, заявку дозволено подати у паперовому вигляді через Укрпошту.

Хто отримає підвищені виплати

Кабмін підтримав постанову, яка передбачає разову виплату 6 500 грн окремим категоріям дітей. Допомогу можуть отримати:

діти з інвалідністю;

діти під опікою чи піклуванням;

діти з малозабезпечених сімей до 18 років;

вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю).

На що можна буде витрати гроші

Отримані кошти дозволено використовувати на українські товари та послуги:

книги;

лікарські засоби;

перекази на благодійність;

оплату комунальних і поштових послуг;

харчові продукти (крім алкоголю та тютюну).

Термін використання залежить від способу отримання виплати. Якщо гроші надійшли на картку "Національний кешбек", витратити їх потрібно до 30 червня 2026 року.

Якщо виплата прийшла автоматично через Укрпошту, наприклад разом із пенсією або соцвиплатою, скористатися нею потрібно до 25 грудня 2025 року. А якщо заяву подавали через Укрпошту, кінцевий строк використання — 25 січня 2026 року.

