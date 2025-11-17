Зимняя поддержка 2025 — как получить 1000 грн, если у вас кнопочный телефон

Женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Украинцы активно подают заявления на участие в новой государственной программе "Зимняя поддержка" на 2025-2026 годы. Она предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен каждому гражданину Украины. Однако не все могут оформить выплаты дистанционно. Причина проста — отсутствие смартфона.

О том, как получить зимнюю тысячу украинцам, которые пользуются кнопочным телефоном, объяснили на сайте Укрпочты.

Как получат деньги пенсионеры

Пенсионеры и украинцы, которые получают государственные социальные выплаты через Укрпочту, получат 1000 гривен автоматически. Речь идет примерно о 2 миллионах людей.

Оформлять заявку не нужно — средства поступят в день выплаты пенсии или пособия. Для удобства даты поступления пенсий и выплат по программе были синхронизированы, чтобы люди получили всю сумму вместе.

Как получить деньги украинцам с кнопочными телефонами

Другие украинцы, которые не имеют возможности подать заявку через приложение "Дія" — например, не имеют смартфона, доступа к интернету или являются людьми с инвалидностью — могут оформить выплату через Укрпочту.

Заявки будут приниматься с 18 ноября по 24 декабря в любом отделении или через почтальона. То есть человек может либо прийти в отделение, либо оформить все дома.

Граждане, которые не могут самостоятельно посетить отделение Укрпочты, могут позвонить по телефону: 0 800 300 545. После этого придет почтальон и поможет оформить заявление.

После обработки заявки человек получит SMS о начислении средств. После этого можно либо прийти в отделение, либо дождаться почтальона. Для подачи заявления необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, идентификационный код или отметку в паспорте о его отсутствии.

Если оформляется выплата на ребенка, родители подают отдельное заявление и предъявляют свидетельство о рождении. В случае оформления помощи опекуном нужны документы, подтверждающие личность и полномочия опекуна.

На что можно потратить деньги

Полученную 1000 гривен можно использовать непосредственно в отделениях Укрпочты. Деньги разрешено направить на:

почтовые услуги;

оплату коммунальных услуг;

подписку газет и журналов;

заказ украинских лекарств;

покупку товаров отечественного производства.

Также их можно пожертвовать на поддержку Вооруженных сил Украины.

