Тарифи на газ та електрику — ціна за кубометр і кіловат в грудні

Тарифи на газ та електрику — ціна за кубометр і кіловат в грудні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 07:15
Оновлено: 18:06
Комунальні тарифи на зиму — ціна за кіловат електрики та куб газу з 1 грудня
Жінка знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

Оплата комунальних послуг все ще залишається вагомою частиною витрат кожної української родини. Саме тому, з наближенням холодів, все більше громадян цікавляться, якими будуть рахунки за газ та електроенергію цієї зими.

Про те, скільки для українців коштуватиме куб газу та кіловат електрики з 1 грудня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на газ для українців у грудні

У грудні більшість споживачів газу, підключених до "Нафтогазу" (приблизно 98% побутових клієнтів), продовжать сплачувати 7,96 грн за кубометр газу.

Тариф "Фіксований" залишається чинним до 30 квітня 2026 року, тому підвищення ціни на газ найближчим часом не планується. У компанії наголосили, що рішення враховує дію чинного мораторію на зміну тарифів під час воєнного стану.

Тарифи на електроенергію з 1 грудня

Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це гарантує, що тарифи для населення залишаться без змін на весь опалювальний сезон.

Основний тариф у грудні становитиме 4,32 грн за кВт-год, при цьому збережені пільгові ставки для тих, хто обігріває житло електрикою: 

  • до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн;
  • понад 2000 кВт-год на місяць — 4,32 грн.

Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 7:00) становитиме 2,16 грн за кВт-год. Для тризонних лічильників:

  • базова ставка — 4,32 грн;
  • у пікові години — 6,48 грн;
  • мінімальна ставка — 1,73 грн. 

Для сімей, які обігрівають оселю електрикою, пільговий тариф діятиме як удень, так і вночі: 

  • до 2000 кВт-год — 2,64 грн удень і 1,32 грн уночі, 
  • понад 2000 кВт-год — 4,32 грн удень і 2,16 грн уночі.

Уряд також запровадив часткову компенсацію для мешканців територій підвищеного ризику. Одна особа може отримати допомогу за 100 кВт-год на місяць (приблизно 432 грн), а родина — до 300 кВт-год (приблизно 1 296 грн на місяць).

Пільги надаються лише тим, хто має субсидії або пільги та фактично проживає на територіях активних або потенційних бойових дій.

Раніше ми писали, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує нову модель оплати за доставку газу, яку планують впровадити у 2026 році.

Також ми розповідали, що в Україні з 1 червня 2024 року діє єдиний тариф для побутових споживачів електроенергії — 4,32 грн за кВт-год. Менше платити можна перейшовши на двозонний облік, де ціна кіловату залежить від часу доби.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
