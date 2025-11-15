Нічний тариф на електроенергію — скільки коштуватиме кіловат з 1 грудня

Людина знімає показники електролічильника. Фото: УНІАН

З 1 червня 2024 року в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт-год. Проте українці можуть платити менше, якщо перейдуть на двозонний облік електроенергії, де ціна залежить від часу доби.

Про те, як працює нічний тариф на світло та скільки можна заощадити встановивши двозонний лічильник електроенергії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як працює нічний тариф

В компанії "Yasno" пояснили, що звичайний лічильник рахує всю спожиту електроенергію за одним тарифом. Двозонний прилад, навпаки, розділяє споживання на дві зони:

Денна (7:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год. Нічна (23:00–7:00) — знижка 50%, тобто 2,16 грн/кВт-год.

Тож якщо ви перенесете роботу енергомістких приладів на ніч: бойлера, пральної машини чи кондиціонера — можна суттєво заощадити.

Скільки можна зекономити перейшовши на нічний тариф

За підрахунками ДТЕК Київські електромережі, власники двозонних лічильників зменшують рахунки на:

близько 130 грн при споживанні 200 кВт-год;

до 324 грн при 500 кВт-год;

приблизно 648 грн при 1000 кВт-год.

Скільки можна заощадити з двозонним лічильником. Фото: Скриншот/ДТЕК

Кому вигідно перейти на нічний тариф

Нічний тариф на електроенергію найкраще підходить тим, хто споживає багато світла, зокрема:

користувачам бойлерів для нагріву води;

власникам електричного опалення, теплових насосів або котлів;

домогосподарствам, де 30–50% електроенергії витрачається вночі.

Зазвичай пристрій окупається за 1–2 роки завдяки зниженим нічним тарифам.

Скільки коштує встановити двозонний лічильник

Щоб перейти на двозонний облік, потрібно звернутися до свого енергопостачальника. У ДТЕК Київські електромережі вартість встановлення стартує від 4 000 грн. У цю суму входить сам лічильник, монтаж, пломбування та програмування.

Прилад можна придбати й самостійно, але його обов’язково потрібно перевірити та опломбувати в лабораторії постачальника.

Що варто знати про двозонні лічильники

Найпопулярніші моделі двозонних лічильників: GAMA, NIK та MTX. Вони автоматично показують дані по денній і нічній зонах кожні 10 секунд.

Перед передачею показників варто перевіряти індекси — вони позначають, до якої зони належить спожита електроенергія. Маркування може різнитися залежно від моделі, тому важливо ознайомитися з інструкцією.

