Тарифи на електрику взимку — скільки коштуватиме кіловат з 1 грудня

Оплата комунальних рахунків — це важлива частина щомісячних витрат будь-якої української родити. З наближенням холодів, все більше громадян задумуються над тим, скільки доведеться платити за електроенергію цієї зими.

Про те, скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 грудня 2025 року та для кого влада передбачила знижки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Тарифи на електроенергію для населення з 1 грудня

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуться протягом усього опалювального сезону.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що продовження дії ПСО — це частина державної програми підтримки громадян у зимовий період. Її мета — зменшити фінансовий тиск на родини та забезпечити стабільне енергопостачання по всій країні. Згідно з рішенням уряду, у грудні чинний тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год, залишиться без змін.

Хто зможе платити менше

Пільгові умови збережено і для споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла. На сайті компанії Yasno зазначається, що для таких домогосподарств тариф буде таким:

до 2000 кВт-год на місяць, діятиме знижена ціна — 2,64 грн за 1 кВт-год;

якщо споживання перевищить цю межу, тариф становитиме стандартні 4,32 грн за кВт-год.

Для споживачів, які мають двозонні лічильники, у нічний час (з 23:00 до 07:00) діятиме знижений тариф — 2,16 грн за 1 кВт-год. Власники тризонних лічильників сплачуватимуть за такими ставками:

базова — 4,32 грн/кВт-год;

у години пікового навантаження — 6,48 грн/кВт-год;

у періоди мінімального споживання — 1,73 грн/кВт-год.

Для домогосподарств, які опалюють оселю електрикою, передбачено ще нижчі тарифи:

при споживанні до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн удень і 1,32 грн уночі;

при перевищенні цього ліміту — 4,32 грн удень і 2,16 грн уночі.

Тарифи на електрику для споживачів з двозонними лічильниками. Фото: Скриншот

Хто отримає компенсацію на оплату електрики та який її розмір

Крім того, уряд ухвалив рішення про часткову компенсацію вартості електроенергії для громадян, які проживають у зонах підвищеної небезпеки. В Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, що розмір компенсації залежатиме від кількості членів родини:

одна особа зможе отримати компенсацію за 100 кВт-год (близько 432 грн на місяць);

сім’я з кількох людей — до 300 кВт-год, тобто приблизно 1 296 грн на місяць.

Допомога надаватиметься людям, які мають пільги або субсидії та фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Раніше ми писали, що нічний тариф на електроенергію в Україні запровадили у 2015 році, щоб стимулювати споживання струму в години мінімального навантаження на мережу. Це також дає змогу українцям суттєво економити на оплаті світла.

Також ми розповідали, що в опалювальний сезон особливо важливим залишається природний газ, яким більшість українців обігріває житло. Саме тому споживачів хвилює питання можливого підвищення тарифів на блакитне паливо цієї зими.