Вимушена “економія” світла — чи менше платитимуть українці, живучи за графіками відключень

Відключення світла — чи зменшаться суми в платіжках за електрику
Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні знову запроваджують планові відключення електроенергії. Через це багато людей цікавляться, чи можуть такі перебої зменшити суми у платіжках за світло.
Про те, чи менше платитимуть українці за електроенергію в умовах регулярних відключень світла, пояснили фахівці компанії "Yasno".
Скільки українці сплачують за електрику у 2025 році
Для побутових споживачів діє єдиний тариф — 4,32 грн за кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть платити удвічі менше вночі — 2,16 грн з 23:00 до 7:00. Останній раз ціни змінювали 1 червня 2024 року, а нещодавно — уряд заморозив тарифи щонайменше до 30 квітня 2026 року.
Що впливає на суми в платіжках за електрику
Обсяг споживання світла в домогосподарствах визначається кількома чинниками:
- порою року;
- площею житла;
- кількістю техніки;
- кількістю мешканців;
- рівнем енергоефективності;
- частотою використання електроприладів.
Найбільше електроенергії "з’їдають" холодильники, бойлери, пральні машини, кондиціонери та обігрівачі. Узимку витрати зростають через опалення й освітлення, а влітку — через активну роботу кондиціонерів.
Чи зменшують відключення світла суми у платіжках
За даними компанії YASNO, самі по собі відключення не допомагають заощадити. Після повернення світла люди часто вмикають одразу кілька потужних приладів: бойлер, пральну машину, обігрівач — щоб надолужити пропущене. У результаті споживання за місяць зазвичай залишається майже тим самим.
Експерти закликають використовувати електроенергію раціонально:
- вимикати непотрібні прилади;
- обирати енергоефективну техніку;
- планувати час використання потужних пристроїв.
Такі дії допомагають знизити навантаження на енергосистему, скоротити тривалість відключень і водночас зменшити витрати на електроенергію.
