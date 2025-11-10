Вимушена “економія” світла — чи менше платитимуть українці, живучи за графіками відключень

Людина записує показники електролічильника. Фото: УНІАН

Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні знову запроваджують планові відключення електроенергії. Через це багато людей цікавляться, чи можуть такі перебої зменшити суми у платіжках за світло.

Про те, чи менше платитимуть українці за електроенергію в умовах регулярних відключень світла, пояснили фахівці компанії "Yasno".

Читайте також:

Скільки українці сплачують за електрику у 2025 році

Для побутових споживачів діє єдиний тариф — 4,32 грн за кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть платити удвічі менше вночі — 2,16 грн з 23:00 до 7:00. Останній раз ціни змінювали 1 червня 2024 року, а нещодавно — уряд заморозив тарифи щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Що впливає на суми в платіжках за електрику

Обсяг споживання світла в домогосподарствах визначається кількома чинниками:

порою року;

площею житла;

кількістю техніки;

кількістю мешканців;

рівнем енергоефективності;

частотою використання електроприладів.

Найбільше електроенергії "з’їдають" холодильники, бойлери, пральні машини, кондиціонери та обігрівачі. Узимку витрати зростають через опалення й освітлення, а влітку — через активну роботу кондиціонерів.

Чи зменшують відключення світла суми у платіжках

За даними компанії YASNO, самі по собі відключення не допомагають заощадити. Після повернення світла люди часто вмикають одразу кілька потужних приладів: бойлер, пральну машину, обігрівач — щоб надолужити пропущене. У результаті споживання за місяць зазвичай залишається майже тим самим.

Експерти закликають використовувати електроенергію раціонально:

вимикати непотрібні прилади;

обирати енергоефективну техніку;

планувати час використання потужних пристроїв.

Такі дії допомагають знизити навантаження на енергосистему, скоротити тривалість відключень і водночас зменшити витрати на електроенергію.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг — одна з основних статей витрат для кожної української сім’ї. З настанням холодної пори року все більше людей починають замислюватися, якими будуть суми у платіжках за електроенергію цієї зими.

Також ми розповідали, що споживачі, які користуються газом, щомісяця отримують дві квитанції — одну за використане паливо, іншу за його доставку. Проте у багатьох виникає питання, чому потрібно сплачувати за розподіл газу, якщо колись вони самостійно підводили труби до своїх будинків.