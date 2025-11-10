Вынужденная "экономия" света — меньше ли будут платить украинцы, живя по графикам отключений

Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Из-за новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снова вводят плановые отключения электроэнергии. Поэтому многие люди интересуются, могут ли такие перебои уменьшить суммы в платежках за свет.

О том, меньше ли будут платить украинцы за электроэнергию в условиях регулярных отключений света, объяснили специалисты компании "Yasno".

Реклама

Читайте также:

Сколько украинцы платят за электричество в 2025 году

Для бытовых потребителей действует единый тариф — 4,32 грн за кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить вдвое меньше ночью — 2,16 грн с 23:00 до 7:00. Последний раз цены меняли 1 июня 2024 года, а недавно — правительство заморозило тарифы как минимум до 30 апреля 2026 года.

Что влияет на суммы в платежках за электричество

Объем потребления света в домохозяйствах определяется несколькими факторами:

временем года;

площадью жилья;

количеством техники;

количеством жильцов;

уровнем энергоэффективности;

частотой использования электроприборов.

Больше всего электроэнергии "съедают" холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и обогреватели. Зимой расходы растут из-за отопления и освещения, а летом — из-за активной работы кондиционеров.

Уменьшают ли отключения света суммы в платежках

По данным компании YASNO, сами по себе отключения не помогают сэкономить. После возвращения света люди часто включают сразу несколько мощных приборов: бойлер, стиральную машину, обогреватель — чтобы наверстать упущенное. В результате потребление за месяц обычно остается почти тем же.

Эксперты призывают использовать электроэнергию рационально:

выключать ненужные приборы;

выбирать энергоэффективную технику;

планировать время использования мощных устройств.

Такие действия помогают снизить нагрузку на энергосистему, сократить продолжительность отключений и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг — одна из основных статей расходов для каждой украинской семьи. С наступлением холодного времени года все больше людей начинают задумываться, какими будут суммы в платежках за электроэнергию этой зимой.

Также мы рассказывали, что потребители, которые пользуются газом, ежемесячно получают две квитанции — одну за использованное топливо, другую за его доставку. Однако у многих возникает вопрос, почему нужно платить за распределение газа, если когда-то они самостоятельно подводили трубы к своим домам.