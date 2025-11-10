Вынужденная "экономия" света — меньше ли будут платить украинцы, живя по графикам отключений

Отключение света — уменьшатся ли суммы в платежках за электрику
Из-за новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снова вводят плановые отключения электроэнергии. Поэтому многие люди интересуются, могут ли такие перебои уменьшить суммы в платежках за свет.
О том, меньше ли будут платить украинцы за электроэнергию в условиях регулярных отключений света, объяснили специалисты компании "Yasno".
Сколько украинцы платят за электричество в 2025 году
Для бытовых потребителей действует единый тариф — 4,32 грн за кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить вдвое меньше ночью — 2,16 грн с 23:00 до 7:00. Последний раз цены меняли 1 июня 2024 года, а недавно — правительство заморозило тарифы как минимум до 30 апреля 2026 года.
Что влияет на суммы в платежках за электричество
Объем потребления света в домохозяйствах определяется несколькими факторами:
- временем года;
- площадью жилья;
- количеством техники;
- количеством жильцов;
- уровнем энергоэффективности;
- частотой использования электроприборов.
Больше всего электроэнергии "съедают" холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и обогреватели. Зимой расходы растут из-за отопления и освещения, а летом — из-за активной работы кондиционеров.
Уменьшают ли отключения света суммы в платежках
По данным компании YASNO, сами по себе отключения не помогают сэкономить. После возвращения света люди часто включают сразу несколько мощных приборов: бойлер, стиральную машину, обогреватель — чтобы наверстать упущенное. В результате потребление за месяц обычно остается почти тем же.
Эксперты призывают использовать электроэнергию рационально:
- выключать ненужные приборы;
- выбирать энергоэффективную технику;
- планировать время использования мощных устройств.
Такие действия помогают снизить нагрузку на энергосистему, сократить продолжительность отключений и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию.
