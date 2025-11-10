Видео
Україна
Видео

Отключение света — уменьшатся ли суммы в платежках за электрику

Отключение света — уменьшатся ли суммы в платежках за электрику

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 12:10
обновлено: 12:08
Вынужденная "экономия" света — меньше ли будут платить украинцы, живя по графикам отключений
Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Из-за новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снова вводят плановые отключения электроэнергии. Поэтому многие люди интересуются, могут ли такие перебои уменьшить суммы в платежках за свет.

О том, меньше ли будут платить украинцы за электроэнергию в условиях регулярных отключений света, объяснили специалисты компании "Yasno".

Сколько украинцы платят за электричество в 2025 году

Для бытовых потребителей действует единый тариф — 4,32 грн за кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить вдвое меньше ночью — 2,16 грн с 23:00 до 7:00. Последний раз цены меняли 1 июня 2024 года, а недавно — правительство заморозило тарифы как минимум до 30 апреля 2026 года.

Что влияет на суммы в платежках за электричество

Объем потребления света в домохозяйствах определяется несколькими факторами:

  • временем года;
  • площадью жилья;
  • количеством техники;
  • количеством жильцов;
  • уровнем энергоэффективности;
  • частотой использования электроприборов.

Больше всего электроэнергии "съедают" холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и обогреватели. Зимой расходы растут из-за отопления и освещения, а летом — из-за активной работы кондиционеров.

Уменьшают ли отключения света суммы в платежках

По данным компании YASNO, сами по себе отключения не помогают сэкономить. После возвращения света люди часто включают сразу несколько мощных приборов: бойлер, стиральную машину, обогреватель — чтобы наверстать упущенное. В результате потребление за месяц обычно остается почти тем же.

Эксперты призывают использовать электроэнергию рационально:

  • выключать ненужные приборы;
  • выбирать энергоэффективную технику;
  • планировать время использования мощных устройств.

Такие действия помогают снизить нагрузку на энергосистему, сократить продолжительность отключений и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия отключения света свет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
