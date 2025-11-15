Ночной тариф на электроэнергию — сколько будет стоить киловатт с 1 декабря

Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря
С 1 июня 2024 года в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт-ч. Однако украинцы могут платить меньше, если перейдут на двухзонный учет электроэнергии, где цена зависит от времени суток.
О том, как работает ночной тариф на свет и сколько можно сэкономить установив двухзонный счетчик электроэнергии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Как работает ночной тариф
В компании "Yasno" объяснили, что обычный счетчик считает всю потребленную электроэнергию по одному тарифу. Двухзонный прибор, наоборот, разделяет потребление на две зоны:
- Дневная (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час.
- Ночная (23:00-7:00) — скидка 50%, то есть 2,16 грн/кВт-ч.
Поэтому если вы перенесете работу энергоемких приборов на ночь: бойлера, стиральной машины или кондиционера — можно существенно сэкономить.
Сколько можно сэкономить перейдя на ночной тариф
По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, владельцы двухзонных счетчиков уменьшают счета на:
- около 130 грн при потреблении 200 кВт-ч;
- до 324 грн при 500 кВт-ч;
- примерно 648 грн при 1000 кВт-ч.
Кому выгодно перейти на ночной тариф
Ночной тариф на электроэнергию лучше всего подходит тем, кто потребляет много света, в частности:
- пользователям бойлеров для нагрева воды;
- владельцам электрического отопления, тепловых насосов или котлов;
- домохозяйствам, где 30-50% электроэнергии расходуется ночью.
Обычно устройство окупается за 1-2 года благодаря сниженным ночным тарифам.
Сколько стоит установить двухзонный счетчик
Чтобы перейти на двухзонный учет, нужно обратиться к своему энергопоставщику. В ДТЭК Киевские электросети стоимость установки стартует от 4 000 грн. В эту сумму входит сам счетчик, монтаж, пломбирование и программирование.
Прибор можно приобрести и самостоятельно, но его обязательно нужно проверить и опломбировать в лаборатории поставщика.
Что стоит знать о двухзонных счетчиках
Самые популярные модели двухзонных счетчиков: GAMA, NIK и MTX. Они автоматически показывают данные по дневной и ночной зонах каждые 10 секунд.
Перед передачей показаний стоит проверять индексы — они обозначают, к какой зоне относится потребленная электроэнергия. Маркировка может отличаться в зависимости от модели, поэтому важно ознакомиться с инструкцией.
