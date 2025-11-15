Видео
Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря

Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря

Дата публикации 15 ноября 2025 08:20
обновлено: 16:07
Ночной тариф на электроэнергию — сколько будет стоить киловатт с 1 декабря
Человек снимает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

С 1 июня 2024 года в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт-ч. Однако украинцы могут платить меньше, если перейдут на двухзонный учет электроэнергии, где цена зависит от времени суток.

О том, как работает ночной тариф на свет и сколько можно сэкономить установив двухзонный счетчик электроэнергии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как работает ночной тариф

В компании "Yasno" объяснили, что обычный счетчик считает всю потребленную электроэнергию по одному тарифу. Двухзонный прибор, наоборот, разделяет потребление на две зоны:

  1. Дневная (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час.
  2. Ночная (23:00-7:00) — скидка 50%, то есть 2,16 грн/кВт-ч.

Поэтому если вы перенесете работу энергоемких приборов на ночь: бойлера, стиральной машины или кондиционера — можно существенно сэкономить.

Сколько можно сэкономить перейдя на ночной тариф

По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, владельцы двухзонных счетчиков уменьшают счета на:

  • около 130 грн при потреблении 200 кВт-ч;
  • до 324 грн при 500 кВт-ч;
  • примерно 648 грн при 1000 кВт-ч.
Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря - фото 1
Сколько можно сэкономить с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/ДТЭК

Кому выгодно перейти на ночной тариф

Ночной тариф на электроэнергию лучше всего подходит тем, кто потребляет много света, в частности:

  • пользователям бойлеров для нагрева воды;
  • владельцам электрического отопления, тепловых насосов или котлов;
  • домохозяйствам, где 30-50% электроэнергии расходуется ночью.

Обычно устройство окупается за 1-2 года благодаря сниженным ночным тарифам.

Сколько стоит установить двухзонный счетчик

Чтобы перейти на двухзонный учет, нужно обратиться к своему энергопоставщику. В ДТЭК Киевские электросети стоимость установки стартует от 4 000 грн. В эту сумму входит сам счетчик, монтаж, пломбирование и программирование.

Прибор можно приобрести и самостоятельно, но его обязательно нужно проверить и опломбировать в лаборатории поставщика.

Что стоит знать о двухзонных счетчиках

Самые популярные модели двухзонных счетчиков: GAMA, NIK и MTX. Они автоматически показывают данные по дневной и ночной зонах каждые 10 секунд.

Перед передачей показаний стоит проверять индексы — они обозначают, к какой зоне относится потребленная электроэнергия. Маркировка может отличаться в зависимости от модели, поэтому важно ознакомиться с инструкцией.

Ранее мы писали, что из-за новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России снова вводят плановые отключения электроэнергии. В связи с этим многие люди интересуются, могут ли временные перебои повлиять на размер платежек за свет.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг остается важной частью ежемесячных расходов украинских семей. С приближением холодного сезона все больше граждан задумывается над тем, какую сумму придется потратить на электроэнергию этой зимой.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
