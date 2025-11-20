Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы на газ и электричество — цена за куб и киловатт в декабре

Тарифы на газ и электричество — цена за куб и киловатт в декабре

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 07:15
обновлено: 18:06
Коммунальные тарифы на зиму — цена за киловатт электричества и куб газа с 1 декабря
Женщина снимает показатели счетчика. Фото: УНИАН

Оплата коммунальных услуг все еще остается весомой частью расходов каждой украинской семьи. Именно поэтому, с приближением холодов, все больше граждан интересуются, какими будут счета за газ и электроэнергию этой зимой.

О том, сколько для украинцев будет стоить куб газа и киловатт электричества с 1 декабря, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на газ для украинцев в декабре

В декабре большинство потребителей газа, подключенных к "Нафтогазу" (примерно 98% бытовых клиентов), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа.

Тариф "Фиксированный" остается в силе до 30 апреля 2026 года, поэтому повышение цены на газ в ближайшее время не планируется. В компании отметили, что решение учитывает действие действующего моратория на изменение тарифов во время военного положения.

Тарифы на электроэнергию с 1 декабря

Кабинет Министров продлил действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это гарантирует, что тарифы для населения останутся без изменений на весь отопительный сезон.

Основной тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством:

  • до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн;
  • свыше 2000 кВт-ч в месяц — 4,32 грн.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составит 2,16 грн за кВт-ч. Для трехзонных счетчиков:

  • базовая ставка — 4,32 грн;
  • в пиковые часы — 6,48 грн;
  • минимальная ставка — 1,73 грн.

Для семей, которые обогревают дом электричеством, льготный тариф будет действовать как днем, так и ночью:

  • до 2000 кВт-ч — 2,64 грн днем и 1,32 грн ночью,
  • свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн днем и 2,16 грн ночью.

Правительство также ввело частичную компенсацию для жителей территорий повышенного риска. Один человек может получить помощь за 100 кВт-ч в месяц (примерно 432 грн), а семья — до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн в месяц).

Льготы предоставляются только тем, кто имеет субсидии или льготы и фактически проживает на территориях активных или потенциальных боевых действий.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) готовит новую модель оплаты за доставку газа, которую планируют внедрить в 2026 году.

Также мы рассказывали, что в Украине с 1 июня 2024 года действует единый тариф для бытовых потребителей электроэнергии — 4,32 грн за кВт-ч. Меньше платить можно перейдя на двухзонный учет, где цена киловатта зависит от времени суток.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия газ платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации