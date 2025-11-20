Коммунальные тарифы на зиму — цена за киловатт электричества и куб газа с 1 декабря

Женщина снимает показатели счетчика. Фото: УНИАН

Оплата коммунальных услуг все еще остается весомой частью расходов каждой украинской семьи. Именно поэтому, с приближением холодов, все больше граждан интересуются, какими будут счета за газ и электроэнергию этой зимой.

О том, сколько для украинцев будет стоить куб газа и киловатт электричества с 1 декабря, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Цены на газ для украинцев в декабре

В декабре большинство потребителей газа, подключенных к "Нафтогазу" (примерно 98% бытовых клиентов), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа.

Тариф "Фиксированный" остается в силе до 30 апреля 2026 года, поэтому повышение цены на газ в ближайшее время не планируется. В компании отметили, что решение учитывает действие действующего моратория на изменение тарифов во время военного положения.

Тарифы на электроэнергию с 1 декабря

Кабинет Министров продлил действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это гарантирует, что тарифы для населения останутся без изменений на весь отопительный сезон.

Основной тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством:

до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн;

свыше 2000 кВт-ч в месяц — 4,32 грн.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составит 2,16 грн за кВт-ч. Для трехзонных счетчиков:

базовая ставка — 4,32 грн;

в пиковые часы — 6,48 грн;

минимальная ставка — 1,73 грн.

Для семей, которые обогревают дом электричеством, льготный тариф будет действовать как днем, так и ночью:

до 2000 кВт-ч — 2,64 грн днем и 1,32 грн ночью,

свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн днем и 2,16 грн ночью.

Правительство также ввело частичную компенсацию для жителей территорий повышенного риска. Один человек может получить помощь за 100 кВт-ч в месяц (примерно 432 грн), а семья — до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн в месяц).

Льготы предоставляются только тем, кто имеет субсидии или льготы и фактически проживает на территориях активных или потенциальных боевых действий.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) готовит новую модель оплаты за доставку газа, которую планируют внедрить в 2026 году.

Также мы рассказывали, что в Украине с 1 июня 2024 года действует единый тариф для бытовых потребителей электроэнергии — 4,32 грн за кВт-ч. Меньше платить можно перейдя на двухзонный учет, где цена киловатта зависит от времени суток.