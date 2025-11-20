Коммунальные тарифы на зиму — цена за киловатт электричества и куб газа с 1 декабря

Тарифы на газ и электричество — цена за куб и киловатт в декабре
Оплата коммунальных услуг все еще остается весомой частью расходов каждой украинской семьи. Именно поэтому, с приближением холодов, все больше граждан интересуются, какими будут счета за газ и электроэнергию этой зимой.
О том, сколько для украинцев будет стоить куб газа и киловатт электричества с 1 декабря, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Цены на газ для украинцев в декабре
В декабре большинство потребителей газа, подключенных к "Нафтогазу" (примерно 98% бытовых клиентов), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа.
Тариф "Фиксированный" остается в силе до 30 апреля 2026 года, поэтому повышение цены на газ в ближайшее время не планируется. В компании отметили, что решение учитывает действие действующего моратория на изменение тарифов во время военного положения.
Тарифы на электроэнергию с 1 декабря
Кабинет Министров продлил действие Положения о специальных обязанностях (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это гарантирует, что тарифы для населения останутся без изменений на весь отопительный сезон.
Основной тариф в декабре составит 4,32 грн за кВт-ч, при этом сохранены льготные ставки для тех, кто обогревает жилье электричеством:
- до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн;
- свыше 2000 кВт-ч в месяц — 4,32 грн.
Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составит 2,16 грн за кВт-ч. Для трехзонных счетчиков:
- базовая ставка — 4,32 грн;
- в пиковые часы — 6,48 грн;
- минимальная ставка — 1,73 грн.
Для семей, которые обогревают дом электричеством, льготный тариф будет действовать как днем, так и ночью:
- до 2000 кВт-ч — 2,64 грн днем и 1,32 грн ночью,
- свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн днем и 2,16 грн ночью.
Правительство также ввело частичную компенсацию для жителей территорий повышенного риска. Один человек может получить помощь за 100 кВт-ч в месяц (примерно 432 грн), а семья — до 300 кВт-ч (примерно 1 296 грн в месяц).
Льготы предоставляются только тем, кто имеет субсидии или льготы и фактически проживает на территориях активных или потенциальных боевых действий.
