Украинцы могут платить за газ меньше на 1000 грн — как сэкономить

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 11:35
обновлено: 11:33
Украинцы могут сэкономить 1000 грн на оплате газа — что нужно сделать
Человек зажигает газ. Фото: УНИАН

В декабре некоторые украинцы смогут значительно уменьшить расходы на оплату газа. Сэкономить можно будет до 1 000 гривен.

О том, кто меньше заплатит за газ из собственного кошелька в декабре и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как уменьшить расходы на газ в декабре

В Житомирском подразделении компании "Газсети" сообщили, что это стало возможным благодаря государственной программе финансовой помощи "Зимняя поддержка".

Согласно ей, каждый гражданин получит 1000 гривен. Эти деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в том числе газа. Поэтому многим потребителям не придется тратить собственные средства на эти платежи. "Тысячу" разрешается направить на оплату:

  • услуг по распределению газа;
  • технического обслуживания внутренних газовых сетей и оборудования.

Уже более 10 миллионов украинцев подали заявки на получение помощи. Деньги должны поступать на специальные счета в течение 10 дней после подачи заявления.

Как подать заявку на 1 000 гривен от государства

Сделать это можно до 24 декабря включительно двумя способами:

  1. В отделениях Укрпочты.
  2. Через мобильное приложение "Дія".

Для получения выплаты необходимо открыть специальный счет "Национальный кэшбек" в банке-партнере. За детей заявление подают родители или опекуны.

Как еще можно использовать "зимнюю тысячу"

В Укрпочте рассказали, что средства можно использовать для:

  • взносов на поддержку ВСУ;
  • оплаты коммунальных услуг;
  • оплаты почтовых услуг и отправлений;
  • оформления подписки на газеты и журналы;
  • покупки украинских товаров в почтовых отделениях.
Украинцы могут платить за газ меньше на 1000 грн — как сэкономить - фото 1
Перечень МСС-кодов. Фото: Скриншот

Также разрешены покупки украинской продукции в магазинах, которые соответствуют определенным МСС-кодам.

Ранее мы писали, что расходы на коммуналку и в дальнейшем занимают значительную долю бюджета украинских семей. Именно поэтому, с приближением зимы, многие хотят знать, какими будут тарифы на газ и свет.

Также мы рассказывали, что граждане массово подают заявки на участие в госпрограмме "Зимняя поддержка" на 2025-2026 годы, которая предусматривает единовременную выплату 1000 гривен для каждого украинца. Но не все могут оформить помощь онлайн. Трудности возникают у людей, которые не имеют смартфона.

коммунальные услуги деньги газ тысяча Зеленского платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
