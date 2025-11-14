“Космічний” борг — чому українцю нарахували за газ понад 1,5 млн грн

Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Харківський районний суд Харківської області зобов’язав двох чоловіків сплатити додатково 1,5 млн грн за використаний газ. Така сума виникла через порушення, які було виявлено під час перевірки співробітниками газової служби.

Про те, за яке порушення споживачам газу виставили "космічний рахунок, зазначається у матеріалах судового провадження №635/4211/25.

Реклама

Читайте також:

Що викликало підозру у співробітників газової служби

У лютому 2025 року фахівці газової компанії перевіряли абонентів, які раніше були відключені від газопостачання. Під час інспекції вони виявили, що:

пломба зміщена;

пломбувальний трос був розтягнутий.

Це свідчило про несанкціоноване користування газом. На території домоволодіння газівники також помітили теплицю для вирощування квітів.

Усередині теплиці працював саморобний твердопаливний прилад, а також був знайдений саморобний газовий пальник із запахом газу, який не був підключений до газової системи. Було складено акт про порушення, який підписав син мешканця, який представився Гаріком.

Яке рішення ухвалив суд

Один із чоловіків є власником житла, а інший проживав у будинку разом із сім’єю. За законом відповідальність за збереження пломб на лічильнику покладається на власника приміщення, де вони встановлені.

Після того, як газова компанія зробила додаткові нарахування за спожитий газ, споживачі їх проігнорували. Через це утворилася заборгованість у розмірі 1 511 245,99 грн, що завдало збитків ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Суд постановив, що відповідальність за збереження та цілісність лічильника несе споживач газу, навіть якщо він фактично не користувався газом.

Раніше ми писали, що взимку природний газ стає одним із найважливіших ресурсів. Більшість українців опалює свої домівки саме блакитним паливом, тому багатьох хвилює можливе підвищення тарифів у цьому сезоні.

Також ми розповідали, що користувачі газу отримують дві платіжки — за споживання та доставку. При цьому деякі споживачі цікавляться, чому доводиться платити за розподіл, якщо колись вони самі підводили труби до будинків.