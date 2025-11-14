"Космический" долг — почему украинцу насчитали за газ более 1,5 млн грн

Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Харьковский районный суд Харьковской области обязал двух мужчин оплатить дополнительно 1,5 млн грн за использованный газ. Такая сумма возникла из-за нарушений, которые были выявлены во время проверки сотрудниками газовой службы.

О том, за какое нарушение потребителям газа выставили "космический счет", отмечается в материалах судебного производства №635/4211/25.

Реклама

Читайте также:

Что вызвало подозрение у сотрудников газовой службы

В феврале 2025 года специалисты газовой компании проверяли абонентов, которые ранее были отключены от газоснабжения. Во время инспекции они обнаружили, что:

пломба смещена;

пломбировочный трос был растянут.

Это свидетельствовало о несанкционированном пользовании газом. На территории домовладения газовщики также заметили теплицу для выращивания цветов.

Внутри теплицы работал самодельный твердотопливный прибор, а также была найдена самодельная газовая горелка с запахом газа, которая не была подключена к газовой системе. Был составлен акт о нарушении, который подписал сын жильца, представившийся Гариком.

Какое решение принял суд

Один из мужчин является владельцем жилья, а другой проживал в доме вместе с семьей. По закону ответственность за сохранность пломб на счетчике возлагается на владельца помещения, где они установлены.

После того, как газовая компания сделала дополнительные начисления за потребленный газ, потребители их проигнорировали. Из-за этого образовалась задолженность в размере 1 511 245,99 грн, что нанесло ущерб ООО "Газораспределительные сети Украины".

Суд постановил, что ответственность за сохранность и целостность счетчика несет потребитель газа, даже если он фактически не пользовался газом.

Ранее мы писали, что зимой природный газ становится одним из важнейших ресурсов. Большинство украинцев отапливает свои дома именно голубым топливом, поэтому многих волнует возможное повышение тарифов в этом сезоне.

Также мы рассказывали, что пользователи газа получают две платежки — за потребление и доставку. При этом некоторые потребители интересуются, почему приходится платить за распределение, если когда-то они сами подводили трубы к домам.