Тарифи на електрику, газ та воду — скільки платитимуть українці з 1 грудня

В Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення частини комунальних тарифів. Держава контролює ціни на окремі послуги й утримує їх на певному рівні. Однак деякі тарифи не підпадають під мораторій і можуть змінюватися.

Про те, скільки платитимуть українці за газ, воду та електроенергію з 1 грудня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на газ й електроенергію у грудні

Ціна на газ і світло для населення утримується завдяки механізму спецобов’язків (ПСО). Держава зобов’язує енергокомпанії продавати ресурси дешевше, ніж їхня ринкова вартість, або компенсує різницю.

Приблизно 98% побутових споживачів отримують газ від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Для них діє фіксована ціна — 7,96 грн за кубометр.

Тариф закріплений у пакеті "Фіксований", який компанія продовжує з початку повномасштабної війни. Наразі його дію продовжено до травня 2026 року.

Тариф на електроенергію також встановлює уряд. Попри підвищення у 2023 та 2024 роках, чинну ціну — 4,32 грн за кВт-год, зафіксували до кінця квітня 2026 року. Для споживачів з електроопаленням діють пільгові умови:

до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн/кВт-год,

після перевищення цього ліміту — 4,32 грн/кВт-год.

Що буде з цінами на воду у грудні

На водопостачання загального мораторію немає. Для водоканалів, підпорядкованих НКРЕКП, діє часткове "замороження" тарифів. Однак більшість місцевих водоканалів, які контролюють громади, самостійно встановлюють вартість послуг.

Саме тут зростання тарифів відчувається найчастіше, адже невеликі підприємства орієнтуються на ринкові умови. Тож актуальну інформацію, щодо вартості послуг у вашому місті, варто шукати на сайті конкретного водоканалу.

