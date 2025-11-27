Відео
Головна Економіка Хто у грудні отримає до 1300 грн на оплату рахунків за світло

Хто у грудні отримає до 1300 грн на оплату рахунків за світло

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 07:15
Оновлено: 17:18
Гроші на оплату електроенергії — хто отримає майже 1300 грн у грудні
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Понад 280 тисяч українських родин вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в межах програми "Зимова підтримка". Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко у Telegram.

Про те, хто та яку компенсацію може отримати для оплати рахунків за електроенергію у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримати допомогу в грудні

За інформацією Міністерства соціально політики, допомогу надають людям, які живуть у небезпечних районах і мають субсидії або пільги. Програма покликана підтримати тих, хто залишився вдома попри ризики, та забезпечити базові потреби в електроенергії, включно з альтернативними джерелами світла.

Влада зафіксувала тариф на електроенергію для побутових споживачів. У грудні українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, а розмір компенсації залежить від кількості людей у родині:

  1. Для однієї особи — 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн.
  2. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Компенсацію нараховують автоматично разом із щомісячною субсидією або іншими пільгами на комунальні послуги. Додатково подавати будь-які заявки чи звернення не потрібно.

Як українці можуть зменшити витрати на електроенергію у грудні

В компанії Yasno розповіли, що ті, хто встановив багатозонні лічильники, можуть платити менше за електроенергію:

  • Двозонні лічильники:
  1. 07:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год.
  2. 23:00–07:00 — 2,16 грн/кВт-год.
  • Тризонні лічильники:
  1. 08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.
  2. 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год.
  3. 23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год.

Звичайний лічильник фіксує всю електроенергію за одним тарифом, а багатозонний дозволяє економити, розподіляючи споживання за часом доби. Щоб перейти на двозонний лічильник, потрібно звернутися до енергопостачальника та опломбувати прилад у лабораторії компанії.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг залишається значною статтею витрат українських сімей. Тож із наближенням опалювального сезону багатьох цікавить, якими будуть зимові рахунки за газ і електроенергію.

Також ми розповідали, що протягом багатьох років українці отримували дві платіжки за газ — за сам ресурс і його доставку. Від минулого року до цього додалася ще одна квитанція для мешканців багатоповерхівок — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
