Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Кто в декабре получит до 1300 грн на оплату счетов за свет

Кто в декабре получит до 1300 грн на оплату счетов за свет

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 07:15
Деньги на оплату электроэнергии — кто получит почти 1300 грн в декабре
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Более 280 тысяч украинских семей уже получили государственную компенсацию на оплату электроэнергии в рамках программы "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в Telegram.

О том, кто и какую компенсацию может получить для оплаты счетов за электроэнергию в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить помощь в декабре

По информации Министерства социально политики, помощь оказывают людям, которые живут в опасных районах и имеют субсидии или льготы. Программа призвана поддержать тех, кто остался дома несмотря на риски, и обеспечить базовые потребности в электроэнергии, включая альтернативные источники света.

Власти зафиксировали тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. В декабре украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч, а размер компенсации зависит от количества людей в семье:

  1. Для одного человека — 100 кВт-ч, что равно 432 грн.
  2. Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1 296 грн в месяц.

Компенсацию начисляют автоматически вместе с ежемесячной субсидией или другими льготами на коммунальные услуги. Дополнительно подавать какие-либо заявки или обращения не нужно.

Как украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию в декабре

В компании Yasno рассказали, что те, кто установил многозонные счетчики, могут платить меньше за электроэнергию:

  • Двухзонные счетчики:
  1. 07:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч.
  2. 23:00-07:00 — 2,16 грн/кВт-ч.
  • Трехзонные счетчики:
  1. 08:00-11:00 и 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч.
  2. 07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч.
  3. 23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-ч.

Обычный счетчик фиксирует всю электроэнергию по одному тарифу, а многозонный позволяет экономить, распределяя потребление по времени суток. Чтобы перейти на двухзонный счетчик, нужно обратиться к энергопоставщику и опломбировать прибор в лаборатории компании.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг остается значительной статьей расходов украинских семей. Поэтому с приближением отопительного сезона многих интересует, какими будут зимние счета за газ и электроэнергию.

Также мы рассказывали, что в течение многих лет украинцы получали две платежки за газ — за сам ресурс и его доставку. С прошлого года к этому добавилась еще одна квитанция для жителей многоэтажек — за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

тарифы коммунальные услуги компенсация свет Электричество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации