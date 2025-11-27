Деньги на оплату электроэнергии — кто получит почти 1300 грн в декабре

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Более 280 тысяч украинских семей уже получили государственную компенсацию на оплату электроэнергии в рамках программы "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в Telegram.

О том, кто и какую компенсацию может получить для оплаты счетов за электроэнергию в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получить помощь в декабре

По информации Министерства социально политики, помощь оказывают людям, которые живут в опасных районах и имеют субсидии или льготы. Программа призвана поддержать тех, кто остался дома несмотря на риски, и обеспечить базовые потребности в электроэнергии, включая альтернативные источники света.

Власти зафиксировали тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. В декабре украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч, а размер компенсации зависит от количества людей в семье:

Для одного человека — 100 кВт-ч, что равно 432 грн. Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1 296 грн в месяц.

Компенсацию начисляют автоматически вместе с ежемесячной субсидией или другими льготами на коммунальные услуги. Дополнительно подавать какие-либо заявки или обращения не нужно.

Как украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию в декабре

В компании Yasno рассказали, что те, кто установил многозонные счетчики, могут платить меньше за электроэнергию:

Двухзонные счетчики:

07:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч. 23:00-07:00 — 2,16 грн/кВт-ч.

Трехзонные счетчики:

08:00-11:00 и 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч. 07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч. 23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-ч.

Обычный счетчик фиксирует всю электроэнергию по одному тарифу, а многозонный позволяет экономить, распределяя потребление по времени суток. Чтобы перейти на двухзонный счетчик, нужно обратиться к энергопоставщику и опломбировать прибор в лаборатории компании.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг остается значительной статьей расходов украинских семей. Поэтому с приближением отопительного сезона многих интересует, какими будут зимние счета за газ и электроэнергию.

Также мы рассказывали, что в течение многих лет украинцы получали две платежки за газ — за сам ресурс и его доставку. С прошлого года к этому добавилась еще одна квитанция для жителей многоэтажек — за обслуживание внутридомовых газовых сетей.