Главная Экономика Тарифы на газ в 2026 году — как изменятся суммы к оплате

Тарифы на газ в 2026 году — как изменятся суммы к оплате

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 12:16
Тарифы на газ с 1 января 2026 года — что изменится для украинцев
Зажженная газовая конфорка. Фото: УНИАН

В 2026 году расходы украинцев на газ могут измениться. Хотя тарифы повышать не планируют, сумма в одной из платежек может увеличиться.

О том, сколько будут платить украинцы за газ с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за куб газа с 1 января 2026 года

В январе 2026 года большинство украинцев, а это около 98% абонентов — будут пользоваться газом от "Нафтогаза" по цене 7,96 грн за кубометр. Компания сообщила, что тарифный план "Фиксированный" будет оставаться в силе до 30 апреля 2026 года.

Таким образом, при среднем потреблении 9,9 кубометров газа в месяц, что является социальной нормой для трех человек при условии использования только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, счет составит 78,8 грн.

Что может измениться для потребителей газа в 2026 году

В НКРЭКУ напомнили, что сумма в платежке за распределение газа зависит не только от тарифа, но и от фактического потребления в течение "газового года". Даже если газом не пользовались, абонент все равно платит минимальный взнос за подключение к сети. Тариф на распределение газа фиксированный и пересматривается раз в год:

  • в 2025 году расчет проводился по данным с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года;
  • в 2026 году начисление будет осуществляться по объемам потребления с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Сейчас повышение тарифов не планируется, поскольку действует мораторий на изменение цен на газ и его транспортировку во время военного положения. Однако изменение объемов потребления напрямую влияет на сумму к оплате.

Узнать свой тариф можно в платежке или на сайте газораспределительной компании. Сумма в счете формируется путем умножения стоимости доставки на объем использованного газа.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи уже получили компенсацию за электроэнергию в рамках программы "Зимняя поддержка". Помощь предоставляют жителям опасных районов с субсидиями или льготами.

Также мы рассказывали, что ранее украинцы получали два счета за газ — за само топливо и его распределение. Однако с прошлого года жители многоэтажек получают еще одну платежку за обслуживание внутридомовых сетей.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
