Тарифи на газ з 1 січня 2026 року — що зміниться для українців

Запалена газова конфорка. Фото: УНІАН

У 2026 році витрати українців на газ можуть змінитись. Хоча тарифи підвищувати не планують, сума в одній із платіжок може збільшитись.

Про те, скільки платитимуть українці за газ з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки платитимуть українці за куб газу з 1 січня 2026 року

У січні 2026 року більшість українців, а це близько 98% абонентів — користуватимуться газом від "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр. Компанія повідомила, що тарифний план "Фіксований" залишатиметься чинним до 30 квітня 2026 року.

Таким чином, при середньому споживанні 9,9 кубометрів газу на місяць, що є соціальною нормою для трьох осіб за умови використання тільки газової плити та централізованого гарячого водопостачання, рахунок складе 78,8 грн.

Що може змінитись для споживачів газу у 2026 році

У НКРЕКП нагадали, що сума у платіжці за розподіл газу залежить не тільки від тарифу, а й від фактичного споживання протягом "газового року". Навіть якщо газом не користувалися, абонент все одно сплачує мінімальний внесок за підключення до мережі. Тариф на розподіл газу фіксований і переглядається раз на рік:

у 2025 році розрахунок проводився за даними з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року;

у 2026 році нарахування здійснюватиметься за обсягами споживання з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Наразі підвищення тарифів не планується, оскільки діє мораторій на зміну цін на газ та його транспортування під час воєнного стану. Проте зміна обсягів споживання напряму впливає на суму до сплати.

Дізнатися свій тариф можна у платіжці або на сайті газорозподільної компанії. Сума у рахунку формується шляхом множення вартості доставки на обсяг використаного газу.

Раніше ми писали, що багато українських родин вже отримали компенсацію за електроенергію в рамках програми "Зимова підтримка". Допомогу надають мешканцям небезпечних районів із субсидіями або пільгами.

Також ми розповідали, що раніше українці отримували два рахунки за газ — за саме паливо і його розподіл. Однак з минулого року мешканці багатоповерхівок отримують ще одну платіжку за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.