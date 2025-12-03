Дополнительная платежка за газ — как часто будут выставлять счета украинцам

Человек держит деньги и платежку возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

С прошлого года жители многоквартирных домов начали получать дополнительную квитанцию за газ — отдельно от оплаты за потребление и транспортировку. Это счет за техническое обслуживание (ТО) внутридомовых газовых сетей.

О том, зачем проводят техобслуживание газовых сетей многоэтажек и как часто украинцы будут получать дополнительную платежку за газ, объяснили на YouTube-канале "На Пенсии".

Как часто проводят техобслуживание

Такие работы являются обязательными и предусмотрены правилами безопасности. Периодичность зависит от возраста газовых сетей конкретного дома:

до 25 лет — осмотр и ТО выполняют раз в 5 лет;

более 25 лет — проверку проводят раз в 3 года.

Какие работы проводят во время техобслуживания

ТО касается только общих сетей в доме, а не оборудования в каждой квартире. Во время проверки специалисты осматривают:

состояние труб и креплений;

работу запорных механизмов;

вентиляционные и дымовые каналы;

газовые сигнализаторы в подъездах;

герметичность и возможные утечки;

проводят испытания труб на плотность.

Не входят в стандартное ТО и оплачиваются отдельно — обслуживание газового оборудования в квартире, ремонт или обновление общих сетей, проверка счетчика по желанию жильца, а также очистка вентиляционных и дымовых каналов.

Все газовое оборудование после первого запорного крана принадлежит владельцу квартиры, поэтому его сервис осуществляется по отдельному договору.

От чего зависит сумма в квитанции

Стоимость ТО зависит от технического состояния дома, количества квартир и объема работ, которые нужно выполнить. Это позволяет поддерживать безопасную работу газовых сетей в многоэтажках.

Ранее мы писали, что в 2026 году суммы в платежках за газ для украинцев могут измениться. Сами тарифы повышать не собираются, но расходы все равно могут увеличиться.

Также мы рассказывали, что во время военного положения действует запрет на повышение части коммунальных услуг — государство удерживает их цены. Но некоторые платежи не подпадают под это ограничение, поэтому их могут менять.