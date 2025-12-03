Відео
Головна Економіка Нова платіжка за газ — як часто потрібно платити за ТО мереж

Нова платіжка за газ — як часто потрібно платити за ТО мереж

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:12
Додаткова платіжка за газ — як часто виставлятимуть рахунки українцям
Людина тримає гроші та платіжку біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

З минулого року жителі багатоквартирних будинків почали отримувати додаткову квитанцію за газ — окремо від оплати за споживання та транспортування. Це рахунок за технічне обслуговування (ТО) внутрішньобудинкових газових мереж. 

Про те, навіщо проводять техобслуговування газових мереж багатоповерхівок та як часто українці отримуватимуть додаткову платіжку за газ, пояснили на YouTube-каналі "На Пенсії".

Читайте також:

Як часто проводять техобслуговування

Такі роботи є обов’язковими та передбачені правилами безпеки. Періодичність залежить від віку газових мереж конкретного будинку:

  • до 25 років — огляд та ТО виконують раз на 5 років;
  • понад 25 років — перевірку проводять раз на 3 роки.

Які роботи проводять під час техобслуговування

ТО стосується тільки спільних мереж у будинку, а не обладнання в кожній квартирі. Під час перевірки фахівці оглядають:

  • стан труб і кріплень;
  • роботу запірних механізмів;
  • вентиляційні та димові канали;
  • газові сигналізатори в під’їздах;
  • герметичність та можливі витоки;
  • проводять випробування труб на щільність.

Не входять до стандартного ТО і оплачуються окремо — обслуговування газового обладнання у квартирі, ремонт чи оновлення спільних мереж, перевірка лічильника за бажанням мешканця, а також очищення вентиляційних і димових каналів. 

Усе газове обладнання після першого запірного крана належить власнику квартири, тому його сервіс здійснюється за окремим договором.

Від чого залежить сума у квитанції

Вартість ТО залежить від технічного стану будинку, кількості квартир та обсягу робіт, які потрібно виконати. Це дозволяє підтримувати безпечну роботу газових мереж у багатоповерхівках.

Раніше ми писали, що у 2026 році суми в платіжках за газ для українців можуть змінитися. Самі тарифи підвищувати не збираються, але витрати все одно можуть збільшитись.

Також ми розповідали, що під час воєнного стану діє заборона на підвищення частини комунальних послуг — держава утримує їхні ціни. Та деякі платежі не підпадають під це обмеження, тому їх можуть міняти.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
