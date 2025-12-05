НКРЭКУ пересматривает тарифы на доставку газа — вырастет ли стоимость для населения

Газовая плита. Фото: УНИАН

Вскоре в Украине могут повысить стоимость доставки газа. Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, на заседании 2 декабря поддержала вынесение на общественное обсуждение проектов изменений в тарифы на распределение газа.

О том, для кого и как могут измениться тарифы на распределение газа в 2026 году, рассказали в консультационном центре для населения "ГазПравда".

Когда и как могут вырасти тарифы

Повышение могут ввести с начала 2026 года для более 30 операторов газораспределительных сетей. Для бизнеса (небытовых клиентов) рост тарифов планируют в два этапа — с 1 января и с 1 апреля 2026 года, чтобы избежать резкого скачка платежей.

В среднем тарифы на доставку газа могут вырасти более чем на 75%. В частности:

наименьшие изменения ожидаются в Закарпатском и Черниговском филиалах — повышение на 25% и 27% соответственно;

ожидаются в Закарпатском и Черниговском филиалах — повышение на 25% и 27% соответственно; наибольшее повышение прогнозируют для Днепропетровского филиала "Газсети" — до 3,66 грн за кубометр без НДС с апреля 2026 года, что почти втрое больше текущего тарифа.

Финальное решение по тарифам должны принять до конца 2025 года. На сайте НКРЭКУ уже обнародованы проекты постановлений и пояснительные материалы.

Граждане и организации могут присылать свои предложения и замечания до 11 декабря 2025 года включительно. Обращения принимаются только по электронной почте — на адрес, указанный в сообщении НКРЭКУ.

Коснется ли это населения

Пока что — нет. Для домохозяйств тарифы остаются неизменными из-за действующего моратория на повышение коммунальных платежей. Но после завершения военного положения и полугодового переходного периода операторы смогут применять новые тарифы и для бытовых потребителей.

