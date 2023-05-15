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Кто может уволиться с военной службы во время войны: разъяснения юриста

15 мая 2023 06:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Кто имеет право на увольнение из армии во время войны
Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Украинцы могут уволиться с военной службы даже в период военного положения, но такое право имеют далеко не все. Управляющий партнер Адвокатского объединения "ЮниМайндс" Марина Гаврилюк рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, какие категории лиц могут быть уволены из армии во время войны.

"В условиях военного положения военнослужащие могут уволиться по состоянию здоровья — если есть постановление ВВК о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета. Также они могут быть уволены по возрасту или если вступил в законную силу обвинительный приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы либо лишения воинского звания", — отметила Гаврилюк.

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Также юрист напоминает, что во время военного положения военнослужащий сохраняет право уволиться по семейным обстоятельствам. Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" содержит перечень следующих обстоятельств:

  • воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитание ребенка, страдающего тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми либо хроническими заболеваниями почек, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи;
  • необходимость осуществления постоянного ухода за больной супругой (супругом), ребенком, а также родителями своими либо супруги (супруга);
  • наличие супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
  • необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требующим постоянного ухода, в случае отсутствия иных лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;
  • военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Напомним, ранее юристы объяснили, как получить отсрочку тем, кто потерял родственника на войне.

Также народный депутат Украины рассказала, могут ли мобилизовать на войну студентов.

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