Відстрочка від призову — як отримати тим, хто втратив родича на війні

Відстрочка у зв'язку із втратою близької людини на війні. Фото: Новини.LIVE

Навіть під час загальної мобілізації в Україні є категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову. Серед них і ті, хто втратив родича під час війни.

Про це розповів юрист Богдан Черніков. Він пояснив, хто саме має право на відстрочку та як її отримати.

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Правознавець зазначив, в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прописано, що таким правом можуть скористатися військовозобов’язані особи як чоловіки, так і жінки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

У даній нормі йде мова саме про близьких родичів, перелік яких зазначений у дужках, і це не стосуватиметься будь-яких інших родичів.

Разом з тим, такі близькі родичі, які загинули/пропали безвісти, мають також належати до певної категорії військовослужбовців, які брали безпосередню участь у військових діях.

Відстрочка від призову. Фото: google.com

Як отримати відстрочку через втрату родича під час війни

Юрист підкреслив, що саме по собі існування підстав для отримання відстрочки не гарантує, що таку особу не мобілізують. Оскільки працівники ТЦК та СП не можуть знати стовідсотково, що та чи інша особа дійсно має право на відстрочку за цією чи іншою обставиною.

Тому чинним законодавством України передбачений обов’язок повідомляти ТЦК та СП про існування подібних обставин.

Правозахисник рекомендує звертатися до ТЦК та СП, у якому знаходиться особова справа, із заявою про надання на зазначеній вище підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

До такої заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують усі фактичні обставини, наявність яких надає право скористатися відстрочкою від мобілізації.

Такими фактичними обставинами є:

документ, що підтверджує наявність родинного зв’язку із близьким родичем, який загинув/пропав безвісти;

близький родич має бути військовозобов’язаним, який загинув або пропав безвісти.

Подання документів до ТЦК та СП. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, що під час воєнного стану військові, у яких загинули або зникли безвісти близькі родичі — чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабця чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра можуть бути звільнені з військової служби. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

Також ми розповідали, що правозахисник Ігор Шавров назвав категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.