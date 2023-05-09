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Как получить отсрочку потерявшим родственника на войне

9 мая 2023 14:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отсрочка от призыва — как получить потерявшим родственника на войне
Отсрочка в связи с утратой близкого человека на войне. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Даже при общей мобилизации в Украине есть категории граждан, имеющие право на отсрочку от призыва. Среди них и те, кто лишился родственника во время войны.

Об этом рассказал юрист Богдан Черников. Он объяснил, кто имеет право на отсрочку и как ее получить.

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Отсрочка от призыва из-за потери родственника на войне — что говорит закон

Правовед отметил, в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прописано, что таким правом могут воспользоваться военнообязанные лица как мужчины, так и женщины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В данной норме речь идет именно о близких родственниках, перечень которых указан в скобках, и это не будет касаться каких-либо других родственников.

Вместе с тем, такие близкие родственники, погибшие/пропавшие без вести, должны также относиться к определенной категории военнослужащих, принимавших непосредственное участие в военных действиях.

 

Как получить отсрочку из-за потери родственника во время войны
Отсрочка от призыва. Фото: google.com

Как получить отсрочку из-за потери родственника во время войны

Юрист подчеркнул, что само по себе существование оснований для получения отсрочки не гарантирует, что такого человека не мобилизуют. Поскольку работники ТЦК и СП не могут знать наверняка, что то или иное лицо действительно имеет право на отсрочку по тому или иному обстоятельству.

Поэтому действующим законодательством Украины предусмотрена обязанность уведомлять ТЦК и СП о существовании подобных обстоятельств.

Правозащитник рекомендует обращаться в ТЦК и СП, в котором находится личное дело, с заявлением о предоставлении на указанном выше основании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

К такому заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие все фактические обстоятельства, наличие которых дает право воспользоваться отсрочкой от мобилизации.

Такими фактическими обстоятельствами являются:

  • документ, подтверждающий наличие родственной связи с близким родственником, погибшим/пропавшим без вести;
  • близкий родственник должен быть военнообязанным, погибшим или пропавшим без вести.

 

Отсрочка от призыва из-за потери родственника на войне
Представление документов в ТЦК и СП. Фото: google.com

Напомним, мы писали, что во время военного положения военные, в которых погибли или пропали без вести близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра могут быть уволены военной службы. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Также мы говорили, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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